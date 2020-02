Sony PlayStation 5 Hakkında Heyecana Boğan Söylenti!

PlayStation 5 modeliyle ilgili ortaya atılan yeni bir söylentiye göre yeni nesil konsol çok yakın bir tarihte ön siparişe sunulacak.

Bildiğiniz üzere son zamanlarda pek çok sızıntı ile karşılaşıyoruz. Bu sızıntılara göre Sony, yeni nesil konsolu bu ay içerisinde oyuncularla buluşturabilir. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir rapor ise biraz daha ileri gidiyor ve yeni konsolun önümüzdeki ay itibarıyla ön siparişe sunulabileceğini vurguluyor.

If you wanna stack it up man you gotta work for it. Pre orders for PlayStation 5 begin in March pic.twitter.com/amBhIMU0Zr