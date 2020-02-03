Sony PlayStation 5 Hakkında Heyecana Boğan Söylenti!

PlayStation 5 modeliyle ilgili ortaya atılan yeni bir söylentiye göre yeni nesil konsol çok yakın bir tarihte ön siparişe sunulacak.

Önümüzdeki Ay Ön Siparişe Sunulabilir

Bildiğiniz üzere son zamanlarda pek çok sızıntı ile karşılaşıyoruz. Bu sızıntılara göre Sony, yeni nesil konsolu bu ay içerisinde oyuncularla buluşturabilir. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir rapor ise biraz daha ileri gidiyor ve yeni konsolun önümüzdeki ay itibarıyla ön siparişe sunulabileceğini vurguluyor.

If you wanna stack it up man you gotta work for it. Pre orders for PlayStation 5 begin in March pic.twitter.com/amBhIMU0Zr — PlayStation (@PSErebus) December 28, 2019

PSErebus isimli kullanıcıya göre PlayStation 5, 5 Mart tarihinde ön sipariş aşamasında olacak. Kendisi daha öncesinde The Last of Us Part 2 için yaptığı çıkış tarihi sızıntısının doğru olması ile de tanınıyor. Ancak yine de tüm bunlar için halen biraz erken olduğunu ve bu sızıntılara biraz mesafeli yaklaşmamız gerektiğini söyleyebiliriz.

İsim Hakları Hazır

Şirket, 27 Ocak 2020 tarihinde yaptığı yeni başvuru ile PS5 adını resmi olarak kayıt ettirdi. Başvuru, oyun bilgisayarlarını da içeren Sınıf 9 altında yapıldı. Bu kayıt İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü kapsamında gerçekleştirildi.

İlgili ticari marka başvurularının yapılması, genellikle birkaç ay içerisinde yapılacak bir tanıtımı işaret eder. Şu aşamada tahmin yapmak halen zor. Ancak ilerleyen tarihlerde basın davetiyelerinin gönderilmesini bekleyebiliriz. Basın davetiyeleri gönderildiği durumda resmi tanıtım tarihi de ortaya çıkmış olacak.