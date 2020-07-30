Sony 'PlayStation 5'e Hazır' Televizyonları Açıkladı

Sony tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte BRAVIA TV modellerinin hangilerinin PlayStation 5'e hazır olduğu açıklandı. 'Ready for PlayStation 5' etiketi ile duyurulan bu modeller yeni nesil oyun konsolunun görüntü ve ses performansından tam anlamı ile yararlanabilmenize olanak sunacak.

PlayStation 5'e Hazır Televizyonlar Hangileri?

Yapılan açıklamalar doğrultusunda 'Ready for PlayStation 5' etiketine sahip modeller XH90 4K HDR Full Array LED ve ZH8 8K HDR Full Array LED olarak öne çıkıyor.

Her iki modelin sunduğu ayrıntılı görüntülerin ve düşük gecikme sürelerinin yanı sıra bu modelleri konsolun kontrolörü ile uyandırmak mümkün olacak. Benzer şekilde her iki modelin kumandası, yeni nesil oyun konsolunu kontrol etmek için de kullanılabilecek.

Tam da bu noktada pek çok kullanıcının aklında şu malum soru oluşmuş olabilir: "Nasıl yani, tüm televizyonlar PlayStation 5 ile uyumlu değil mi?"

Bu soruya kısa cevap evet olacaktır. Günümüzde kullandığınız hemen her televizyon PlayStation 5 ile uyumlu olacak ve modern televizyonların pek çoğu düşük gecikme süresi sunan oyun modu ile gelecek. Öte taraftan Sony, kusursuz bir deneyimin elde edilmesi adına 4K / 120Hz desteğine sahip HDMI 2.1 ile gelen televizyonların kullanılmasını öneriyor.

Samsung, LG ve Panasonic dahil olmak üzere bu sene içerisinde HDMI 2.1 ile gelen pek çok yeni model olacaktır. Ancak bu cihazların gerçekten yüksek fiyatlara sahip olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.