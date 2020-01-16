Sony PlayStation 5 Her An Karşımıza Çıkabilir!

Sony PlayStation 5 için ortaya atılan yeni söylentilere göre oyun konsolu çok yakın bir zamanda karşımıza çıkabilir.

Yeni Sızıntılar: Şubat

Sony tarafından yapılacak resmi PlayStation 5 lansmanına ne kadar uzağız? Ne yazık ki halen net cevap veremiyoruz. Çeşitli söylentiler duyduk, ama söylenti olarak kalıyorlar. Buna karşın şu sıralar ortaya atılan yeni sızıntı yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Bu yeni sızıntı, daha öncekilerin aksine daha yakın, çok daha yakın bir tarihi işaret ediyor.

Sızıntıların kaynağı konumunda bulunan 4chan, yeni oyun konsoluna ait özellikleri ve çıkış tarihini bizlerle paylaştı. Bu sızıntılar arasında uzaktan oynatma gibi yeni nesil iddialar var. Ancak 4chan'in teknik sızıntı geçmişi pek de tutarlı değil. Bu yüzden biraz uzak davranmakta fayda var.

Buna karşın çıkış tarihi konusunda verdiği bilgiler bazı açılardan oldukça tutarlı gözüküyor. 4chan tarafından iddia edilene göre PlayStation 5, 5 Şubat tarihinde NYC Hall içerisinde düzenlenecek bir etkinlikte karşımıza çıkacak. Bu bir satış tarihi değil, tanıtım tarihi.

Nitekim şirket şu sıralar "Experience PlayStation" isimli bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik 18 Şubat tarihine kadar sürecek ve bu etkinliğe güzel bir son vermek için daha iyi bir yöntem bulunamaz. Bu arada referans olması adına PlayStation 4 benzer bir etkinlik sırasında, 20 Şubat tarihinde tanıtılmıştı.

Eğer sızıntılar doğruysa, önümüzdeki ay oldukça heyecan verici geçecek. Eğer sızıntılar yanlışsa, yine de bu yılın sonlarına kadar yeni konsolla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu sırada ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.