Sony PlayStation 5 için Konsept Video Yayınlandı!

Sony PlayStation 5 modeline ait resmi olmayan bir konsept videosu yayınlandı. Yeni nesil konsolun neye benzeyebileceği ile ilgili sorularınız varsa, bu videoya göz atmanızı tavsiye ederim.

Sony PlayStation 5 Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil oyun konsolunu resmi olarak doğrulayan Sony, konsolun 2020 yılının sonlarında oyun severler ile bulaşacağını müjdelemişti. Turn On isimli YouTube kanalı tarafından yayınlanan yeni video, yeni konsolun ve yeni oyun kolunun neye benzeyebileceğini gözler önüne seriyor. Söz konusu konseptin çıkan sızıntılar sonucunda oluşturulduğunu belirtelim.

Videonun başlarında dikkatleri çeken ilk detay, LED dokunmatik ekran ile birlikte gelen DualShock 5 oluyor. DualShock 4 ile tasarım benzerliği içerisinde olan yeni oyun kolunun konsol üzerinden kablosuz şarj desteğine sahip olabileceği de iddia ediliyor.

Tasarım noktasında geliştirici kitine pek de benzerlik göstermeyen konsol, önceki modellere göre daha ağır ve kalın bir yapıda gösteriliyor. Bununla birlikte içermesi beklenen bazı donanım birimleri de videonun içerisinde kendisine yer edinmiş durumda.

Eğer konsept tasarıma detaylı bir şekilde göz atmak isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.