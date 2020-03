Sony, PlayStation 5 için Özel Oyunlara Odaklanacak!

PlayStation Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, Sony'nin PlayStation 5 ile ilgili stratejilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Özel Oyunlara Odaklanacak!

PlayStation Blog odaklı röportaj sırasında bazı detayları paylaşan Hulst, "Tek oyunculu yapıdaki hikaye odaklı özel, kaliteli oyunlara önem veriyoruz." dedi.

Nitekim PlayStation 4'ün ardında yatan başarıların The Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn ve Marvel's Spider-Man gibi özel, tek oyunculu oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle şirketin bu yönde devam edeceğini işaret etmesi, hem şirketin başarısı hem de oyuncular için iyi bir haber olarak karşımıza çıkıyor.

Buna ek olarak geçtiğimiz saatlerde Horizon Zero Dawn'ın bilgisayarlar için çıkacağı resmi olarak açıklanmıştı. Bu konu hakkında da bazı detayları paylaşan Hulst, bu durumun tüm özel oyunlar için geçerli olmayacağını ve bazı istisnalar için geçerli olduğunu vurguladı.

"Bence PlayStation'ı insanlara nasıl tanıtacağımıza yönelik yeni fikirlere açık olmalıyız. Belki de insanlara neyi kaçırdıklarını göstermemiz oldukça önemli. Bu arada oyuncuların merak ettiği detaya gelirsek, bir AAA özel oyunu bilgisayara yöneltmemiz her oyunun bilgisayarlara sunulacağı anlamına gelmez."

Sony, PlayStation 5 ile ilgili detayları oldukça dikkatli bir şekilde koruyor. Yeni modelin ne zaman tanıtılacağı, hangi fiyat etiketi ile satışa sunulacağı ya da tam teknik özellikler hala bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.