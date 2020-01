Sony, PlayStation 5 için Yeni Bir Korku Oyunu Geliştiriyor Gibi

Sony her yeni nesilde oyun dünyasına birçok klasik kazandırmıştı. Bunların bazıları God of War, Uncharted ve Crash Bandicoot gibi seriler olurken bazıları ise Shadow of the Colossus, Heavy Rain ve Until Dawn gibi devamı gelmeyen yapımlardı. Görünüşe göre Sony, PlayStation 5 ile karşımıza yepyeni bir oyun getirmek için gizliden bir çalışma yürütüyor.

Oyun endüstrisinin içinden bilgi sızdıran isimlerden Emre Kaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Japon teknoloji devinin korku türündeki yepyeni bir oyunun üzerinde çalıştığını duyduğunu söyledi.

I know I don't normally post about gaming stuff (except Batman related things) but I have learned that Sony is currently working on a new horror IP. Interesting...#PS5 #Playstation