Sony, PlayStation 5 için Yeni Bir Korku Oyunu Geliştiriyor Gibi

Sony her yeni nesilde oyun dünyasına birçok klasik kazandırmıştı. Bunların bazıları God of War, Uncharted ve Crash Bandicoot gibi seriler olurken bazıları ise Shadow of the Colossus, Heavy Rain ve Until Dawn gibi devamı gelmeyen yapımlardı. Görünüşe göre Sony, PlayStation 5 ile karşımıza yepyeni bir oyun getirmek için gizliden bir çalışma yürütüyor.

Oyun endüstrisinin içinden bilgi sızdıran isimlerden Emre Kaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Japon teknoloji devinin korku türündeki yepyeni bir oyunun üzerinde çalıştığını duyduğunu söyledi.

I know I don't normally post about gaming stuff (except Batman related things) but I have learned that Sony is currently working on a new horror IP. Interesting...#PS5 #Playstation — Emre Kaya (@Vullein) 22 Ocak 2020

Şimdilik ek bir detay verilmiş değil ama eğer gerçekten böyle bir durum varsa, olağan şüpheli damgası yapıştırılabilecek ilk stüdyo SIE Japan Studio olacaktır.

Eski Team Silent üyeleri, SIE Japan Studio bünyesinde Project Siren'ı kurmuşlardı. Project Siren'ın kimi zaman Team Gravity olarak bilindiğini söyleyeyim. İki farklı isimle anılmalarının nedeni ise hem Gravity Rush serisini hem de Siren serisini geliştiren ekip oluşları ve başlarında da Silent Hill ve Siren serilerinin yaratıcısı Keiichiro Toyama bulunuyor. Geliştirildiği iddia edilen korku oyununun başında bu ekip olabilir.

Bu açıkçası son dönemde SIE Japan Studio ile ilgili olarak duyduğumuz ilk yeni fikri mülkiyet iddiası değil. Daha önceden Japon teknoloji devinin önümüzdeki ay PlayStation 5'i göstereceği bir etkinlik düzenleyeceği ve SIE Japan Studio'nun da yeni oyununu bu etkinlik sırasında duyuracağı söylenmişti. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bakalım Sony gerçekten yeni bir korku oyunu üzerinde çalışıyor mu?