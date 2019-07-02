Sony, PlayStation 5 ile İlgili Stratejilerini Detaylandırmaya Devam Ediyor

PlayStation 5 muhtemelen önümüzdeki sene için çıkışını gerçekleştirecekmiş gibi görünüyor. En azından 2020 yılının Nisan ayından önce beklemememiz gerektiğini biliyoruz. Sony henüz konsol ile ilgili tüm detayları bizlere sunmuş değil ama hafta sonu gerçekleştirilen şirket toplantısı sayesinde PlayStation 5 ile ilgili uygulanacak strateji hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olduk. Japon teknoloji devi bütünü ile hardcore oyun pazarını hedefliyor.

Geride bıraktığımız hafta sonunda Tokyo şehrinde bir şirket toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı sırasında Sony Üst Yöneticisi Kenichiro Yoshida, PlayStation 5 konsolunu hardcore oyun pazarı için en uygun cihaz olarak nitelendirdi. Bu kısmen açık bir söylem ve görünüşe göre Sony, cihazı satışa sunduktan sonra konsol oyuncusu olan kitleyi mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde ele geçirmek ve rakiplerini kısa sürede saf dışı bırakmak istiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için bir yandan platforma özel yüksek kaliteli oyunlar sunarken bir yandan da oyun endüstrisinin önde gelen yayıncıları ile ilişkilerini sıcak tutmaya devam edecekmiş.

Öte yandan, Sony temsilcisi tarafından Wall Street Journal mikrofonuna yapılan açıklamaya bakılırsa, Japon teknoloji devi mevcut nesilde olduğun gibi yeni nesilde de daha küçük bağımsız stüdyolara olan desteğini kesmeyecekmiş ama esas odak noktası büyük yayıncılar olacakmış. Şirket olarak oyuncuların büyük bütçeli yapımlar için konsol aldıklarına inanıyorlarmış ve bu nedenle de bütün çabalarını buna göre sarf edeceklermiş.

Son olarak, ilk Xbox konsolundan bu yana her nesilde olduğu gibi gelecek nesilde de Sony, Microsoft'u ana rakibi olarak görecekmiş. Her ne kadar Google şirketinin Stadia ile oyun endüstrisine girişini kendileri için potansiyel bir tehlike olabileceğinin farkında olsalar da akışlı (streaming) oyun oynama sisteminin orta vadede mevcut konsolların yerini almayacağına inandıkları için pek fazla endişe etmiyorlarmış. Muhtemelen PlayStation 6 ile Japon teknoloji devi bu sistemi tam anlamıyla gündemine getirebilir ama şimdilik geleneksel yolda ilerlemeye devam edecekler.