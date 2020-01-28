Sony PlayStation 5'in Oldukça Yaklaştığını Gösteren Başvuru!

Hepimizin uzun süredir merakla beklediği Sony PlayStation 5 için yapılan yeni başvuru oyun severlerin yüreklerini ağızlarına getirmeyi başardı.

Çok Yakında Tanıtılabilir!

Sony tarafından yapılan açıklamalar dahilinde PlayStation 5 ile bu sene içerisinde karşılaşacağımızı biliyoruz. Ancak ne zaman? Pek bilgimiz yok. Yine de son zamanlarda çıkan Şubat 2020 tarihi iddiaları hızla destek kazanıyor. Tanıtım, muhtemelen bir PlayStation etkinliği sırasında gerçekleşecektir.

Bazı yeni göstergelere göre Sony yakın zamanda bir tanıtım için hazırlanıyor olabilir.

Şirket, 27 Ocak 2020 tarihinde yaptığı yeni başvuru ile PS5 adını resmi olarak kayıt ettirdi. Başvuru, oyun bilgisayarlarını da içeren Sınıf 9 altında yapıldı. Bu kayıt İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü kapsamında gerçekleştirildi.

İlgili ticari marka başvurularının yapılması, genellikle birkaç ay içerisinde yapılacak bir tanıtımı işaret eder. Şu aşamada tahmin yapmak halen zor. Ancak ilerleyen tarihlerde basın davetiyelerinin gönderilmesini bekleyebiliriz. Basın davetiyeleri gönderildiği durumda resmi tanıtım tarihi de ortaya çıkmış olacak.

Bu süreçte ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın. Peki siz yeni oyun konsolunun ne zaman tanıtılacağını düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirisiniz.