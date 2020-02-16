Sony, PlayStation 5'in Üretim Maliyetini Açıkladı!

Son zamanların en çok konuşulan ürünlerinden birisi olan PlayStation 5'in üretim maliyeti açıklandı. Böylelikle cihazın fiyatının alt sınırı çizilmiş oldu.

Konsol severlerin yakından takip ettiği PlayStation 5, çıkış yapmasına hala uzun süreler varken, tartışmalar konusu olmaya devam ediyor. PlayStation 4 ile başarıyı elinden bırakmayan Sony, PlayStation 5 için çok güzel bir kitle yakaladı diyebiliriz. Tabi fiyat bu konuda en büyük etken. Keza ürün ne kadar iyi olursa olsun, fiyatın iyiliği daha önemli diyebiliriz.

Sony son zamanlarda cihazın fiyatını düşürmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Ancak cihazın üretim maliyeti bunun önüne geçecek oluyor ki cihazın fiyatı epey tartışılıyor. Tabii ki Sony cihazın üzerine daha çok yenilik eklemek istiyor ama fiyat daha da arttığı için iptal etmek zorunda kalıyor. Mesela cihaza bir tür kamera eklemek isteyen şirket, maliyetten dolayı bu konuda geri kalıyor.

PlayStation 5'in üretim maliyetini 450 Dolar olarak açıklayan şirket, cihazın üzerine ekledikleri tüm yeniliklerde maliyetin artacağını da biliyor. Yani 2020'nin sonunda tanıtılması beklenen cihazın fiyatının 500 Dolar'dan başlaması muhtemel tabii ki üstü veya altı olabilir.

Bu durum yeni PlayStation'ı daha uygun fiyata bekleyen kullanıcılar için üzücü oldu. Ancak üretim maliyetinin bu kadar yüksek olması firmanın elinde yapacak birşey koymuyor. Bu durum konsolun aksesuarlarının fiyatına da yansıyabilir. Bakalım Sony cihaz için net rakamı ne zaman açıklayacak.