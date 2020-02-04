Sony, PlayStation 5 Öncesi Büyük Bir Düşüş Yaşıyor!

Sony, geçtiğimiz saatlerde 2019 yılına ait son çeyrek raporunu yayınladı. Bu rapora göre şirketin PlayStation 5 öncesinde bazı önemli sorunları var.

Gelirler Hızla Düşüyor!

Sony, 2018 yılında yaptığı açıklamada yeni nesil konsola yönelik hazırlıklarla birlikte oyun bölümünün yavaşlayacağını ve gelirlerin bir miktar düşeceğini vurgulamıştı. Açıklanan güncel verilere göre gelirde yavaşlamanın da ötesinde çok daha önemli bir düşüş söz konusu gibi gözüküyor.

1 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan son çeyrek raporu şirketin genel gidişatı hakkında yatırımcılara önemli izlenimler sunuyor. Buna karşın PlayStation 4 donanımlarında yüzde 20 oranında bir düşüş bulunuyor. Bunun içerisinde konsol ve konsola yönelik tamamlayıcı aksesuarlar yer almakta. Üçüncü parti yazılım satışlarında yüzde 7 oranında bir düşüş yaşanırken PS Plus aboneliklerinde ise artış görülüyor. Güncel PS Plus abone sayısı yaklaşık 38.3 milyon olarak açıklandı.

Şöyle bir baktığımızda bu düşüşlerin pek de istenilen seviyede olmadığını görüyoruz. Buna karşın yeni nesile geçiş döneminin hızla yaklaştığı şu dönemlerde bu tip düşüşler pek de sıra dışı sayılmaz. Bu noktada özellikle güncel nesilin yaşı ve halihazırda bulunan kullanıcı sayısı gibi detayları da göz önüne almak gerekiyor.

Peki siz bu düşüşler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.