Sony PlayStation 5 Prototipi Sızdırıldı

Sony tarafından geçtiğimiz günlerde doğrulanan Sony PlayStation 5 modeline ait prototip tasarım sızdırıldı.

Sony PlayStation 5 Prototipi: Ağır ve Kaba

Sızdırılan PlayStation 5 prototipine göz attığımızda, daha önceden ortaya çıkan render tasarımları ile oldukça uyum gösterdiğini söylememiz mümkün. Ağır ve kaba bir tasarıma sahip olan bu prototip tasarımı, daha önceden de pek çok kişi tarafından ağır eleştiriler almıştı.

Söz konusu prototipin muhtemelen geliştirici kiti olarak kullanıldığını, yani satışa hazır modelin bu tasarım ile gelmeyebileceğini belirtelim. PlayStation 4 modelinin de geliştirici kiti oldukça çirkin ve kaba bir tasarıma sahipken, satışa sunulan tasarım oldukça beğenilmişti.

Temel olarak V şeklinde bir tasarıma sahip olan PS5, pek çok USB konnektörü ve ilginç bir şekilde kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca modelin üstünde bulunan 'Prototip 1 - satış için değil' yazısı da dikkatleri çekiyor.

PlayStation 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony şu ana kadar yeni konsolun fiyatı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak yapılan tahminler 500 dolar civarında bir ortalamaya sahip. Yeni konsolla ilgili yapılan açıklamaya ve kısaca bahsedilen bazı yeniliklere göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir ve haberimize göz atabilirsiniz.