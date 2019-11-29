Sony PlayStation 5’te Samsung İmzası Olabilir!

Sony’nin uzun zamandır heyecanla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 (PS5)’in 2020 yılında geleceği artık kesinleşti. Konsolun yeni özellikleri de yavaş yavaş ortaya çıkarken, son olarak Samsung’un da yeni PlayStation’da önemli bir katkısının bulunabileceği sızdırıldı.

PS5’in AMD Zen 2 mimarisini kullanması ve 8 çekirdekli bir işlemciden güç alması bekleniyor. Bu sayede PS5’in, PS4’te kullanılan Jaguar tabanlı işlemciye kıyasla yüzde 50 oranında daha hızlı olacağı tahmin ediliyor.

İşlemci bazında 3.2 GHz bandında olması beklenen PS5’in, grafik işlemcisi kısmında da iddialı gelerek 1 Ghz hızında olacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde PS5’in bazı konsept görüntüleri de internette paylaşıldı fakat bu görüntülerin gerçek PS5’i temsil ettiğine dair sağlam bir dayanak bulunmuyor. Muhtemelen 2020’deki PS5 lansmanına kadar, PS5’e ait olduğu iddia edilen birçok farklı konsept daha ortaya çıkacaktır. Ancak PS5’in oyun kollarının PS4’ten daha farklı olacağını söyleyebiliriz.

PlayStation 5 Konsept

Tokyo'da düzenlenen Samsung SSD Forum 2019’da Samsung’un yaptığı açıklamalar, PS5’te muhtemel bir Samsung iş birliği olabileceğini gösteriyor. Etkinlikte yeni SSD çözümlerinden bahseden ve yeni NVMe SSD'leri üzerinde çalıştığını belirten Samsung, açıklamasında oyun konsollarına da değindi.

SSD'lerin oyuncular ve oyun performansı için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan ve bunu sahnede verilerle birlikte sunan Samsung, slaytlarından birinde "2020 yılı oyun konsollarında SSD çağı olacak." ifadesini kullanınca akıllara hemen PS5 geldi.

Samsung etkinlikte PlayStation 5’in adını kullanmadı fakat teknoloji devinin SSD’lerden bahsederken oyun konsollarına vurgu yapması, PS5’te Samsung SSD’lerinin yer alabileceği şeklinde yorumlandı.