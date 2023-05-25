Sony Yeni PlayStation El Konsolunu Tanıttı!

PlayStation Vita dönemi biteli çok oldu ancak son dönemde artan el cihaz popülaritesi sonrası Sony el tipi oyun cihazlarına bir anlamda geri dönüş yapıyor.

Geçtiğimiz gün Sony'nin en son PlayStation oyun fuarında şirket, bu yıl içinde gelmesi beklenen sürpriz PlayStation Project Q adındaki yeni bir cihazın tanıtımını yaptı.

Tüm PlayStation oyunlarını Wi-Fi üzerinden oynatması beklenen el cihazının 8 inç HD ekranı ve Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan'ın PlayStation 5'te standart olarak sunulan DualSense'in tüm özelliklerine sahip olacağına söz verdiği bir kontrol cihazı var.

PlayStation El Konsolu Nasıl Çalışacak?

Logitech'in G Cloud'u ve Razer Edge gibi Android cihazlarla birlikte bulut sistemli oyun oynatan el cihazları oldukça trend olmuş durumda. Sony'nin yeni el cihazının çevrimdışı olarak nasıl çalışacağı ya da çalışıp çalışmayacağı belli değil ancak PS5 için ikinci bir ekran ve mobil oyun seçeneği olarak sunulduğu açık.

PlayStation El Konsolunun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony'nin nispeten büyük ekranlı PS5 oyun el bilgisayarı heyecan verici görünüyor ancak şimdilik fiyatı bilinmiyor. Bu kadar büyük bir ekran oyunların harika görünmesini sağlayabilir ve tam özellikli bir kontrol cihazı her şeyin muhtemelen PS5'in kendisinde oynamak kadar duyarlı hissettirmesini sağlayacak.

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