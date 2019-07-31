Sony PlayStation Fiyatları Trump Yüzünden Artabilir

ABD ile Çin arasında uzun bir süredir devam eden ticaret savaşları nedeniyle neredeyse bütün teknolojik aletlerin fiyatları tavan yaptı. Trump hükümetinin vergileri çok daha büyük oranlarda arttırması ise, bu fiyat artışını adeta körükledi. Sony şirketi konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte oyun severleri yakından ilgilendirecek haberimizin detayları.

Japonya merkezli Sony şirketi, her ne kadar ABD müttefiki bir ülkeye ait olsa bile yine de ticaret savaşlarından payını alıyor. Asya üzerinden gelen ürünlerden daha önceden %10 vergi alınıyordu. Ancak Trump hükümeti bu vergileri %25 oranına kadar çıkardı.

Sony Playstation fiyatları uzun süre sabit kalmayabilir

Teknoloji ürünlerinin veya ham maddelerin ciddi oranlarda fiyat artışına uğraması ile birlikte, teknolojik ürünler büyük oranda zamlandı. Şu an piyasada bulunan akıllı telefonlar bile, son derece yüksek miktarlarla alınabiliyor.

ABD tarafından büyük bir baskı altına alınan Çin, ne yaparsa yapsın bu fiyat artışlarından bir türlü kurtulamıyor. ABD'nin 200 milyar dolarlık ticaret ürününe uyguladığı %10 vergi oranını %25 oranına çekmesi fiyat artışlarının başlangıcı olmuştu. Şu an ise 300 milyar dolarlık ticaret ürünlerine aynı vergi zammı uygulanacak.

Sony yüksek bir ihtimalle 2020 yılında PlayStation 5 üretimine başlayacak. Ancak ABD tarafından uygulanan vergiler, bu şekilde devam ederse ürün çok ciddi bir fiyat artışı ile karşımıza çıkacak. Peki sizce de ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları PlayStation ürünlerine yansıyacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.