Sony PlayStation Now Daha Gelişmiş Özelliklere Sahip Olacak

Sony ara ara PlayStation 5 ile ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Merak edilen tüm detaylar önümüzdeki sene paylaşılacak ama bu zaman zarfında Sony boş durmayacakmış gibi görünüyor. PlayStation Now servisinin PlayStation 5 konsolunda da yer alacağı açıklandı.

PlayStation Now servisinin PlayStation 5'in de bir parçası olacağını ilk olarak bu yılın ortalarına doğru gerçekleştirilen IR Day 2019 şirket strateji toplantısı sırasında duymuştuk. Haftalık olarak yayınlanan Japon oyun dergisi Famitsu ise bu hafta içerisinde Sony Interactive Entertainment'tan Yasuhiro Osaki ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Röportaj sırasında konuşan Osaki, şirketin servis üzerinde uzun vadeli vizyon ile çalışması dolayısıyla sorumlu ekibin işine daha da odaklanmış olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda da hem teknoloji hem de yazılım anlamında PlayStation Now çok daha fazla gelişim gösterecekmiş.

Bu ayın başlarında Sony servisin ücretlendirmelerinde indirime gidildiğini ve God of War, Grand Theft Auto V, inFamous: Second Son ile Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunlarının eklendiğini duyurmuştu. Ancak bu dört oyun ne yazık ki kalıcı olmayacak. 2 Ocak 2020 tarihinde servisten ayrılacaklar ama ilerleyen zamanlarda süre sınırlı olarak PlayStation Now servisine eklenecek büyük yapımları görmeye devam edeceğiz.

28 Ocak 2014 tarihinde de Birleşik Devletler genelinde kapalı beta testi ile bir nevi faaliyete geçen servis, Sony cephesinin bulut teknolojisine dayalı abonelik servisi oluyor. Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere üç farklı abonelik seçeneğinizin olduğu ve artık sadece PlayStation 4 ve PC platformlarında mevcut olan PlayStation Now servisi üzerinden PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarını oynayabilmek mümkün oluyor. Şu an için ülkemizde faal olmayan servisin PlayStation 5 ile faaliyete geçip geçmeyeceği ise merak konusu.