Sony, PlayStation Oyunlarında Büyük İndirimler Yaptı!

Sony, PlayStation Store’da aralarında FIFA 19 ve Battlefield V gibi yapımların da bulunduğu birçok oyununda büyük indirime gitti.

Bilgisayar oyunları ve video oyun sektörü denilince akla ilk gelen yapımcılardan birisi olan Electronic Arts’ın (EA) son yıllarda piyasaya sürdüğü oyunlar büyük ilgi görüyor. Fakat kullanıcılar yeni oyunların yüksek fiyatlarından bir hayli şikayetçiydi. Neyse ki EA ve Sony kullanıcılarına kulak vermişe benziyor.

PlayStation Store üzerindeki EA oyunlarında büyük indirimler yapan Sony, kullanıcılarını bir hayli sevindirdi.

Popüler EA oyunlarında indirime gidilmesiyle birlikte örneğin FIFA 19’un fiyatı 469 TL’den 134 TL’ye indirilirken, Battlefield V’in daha önce 359 TL olan fiyatı da 159 TL’ye düşürüldü. Titanfall 2, Need For Speed: Payback, Battlefield 1, Battlefield 4 ve Burnout Paradise Remastered gibi diğer önemli oyunlarda da büyük indirimler söz konusu.

Neredeyse yüzde 60’a varan oranlarda yapılan bu indirimlerin 26 Mart’a kadar süreceği açıklandı. Playstation Store üzerinde indirim yapılan EA oyunlarının tam listesi şu şekilde: