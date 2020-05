Sony, PlayStation Studios Duyurusunu Gerçekleştirdi

PlayStation 5 ile ilgili yeni haberlerin gelmesini sabırsızlıkla beklediğimiz şu günlerde, Sony Internactive Entertainment yeni bir gelişme ile karşımıza çıktı. Japon teknoloji devi, PlayStation Studios duyurusunu yaptı.

Bildiğiniz gibi Sony Interactive Entertainment bünyesinde birçok önemli geliştirici stüdyo mevcut ve geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Insomniac Games de bunların arasına katılmıştı. Hatta SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, vizyonlarına uygun olan daha başka geliştirici stüdyoları da bünyelerine katmaya devam edeceklerini söylemişti. İşte tüm bu stüdyolar, PlayStation Studios çatısı altında bir araya getirilecek.

PlayStation Studios adı sadece Sony Interactive Entertainment stüdyoları ve anlaşmalı stüdyolar tarafından geliştirilen oyunlarda kullanılacak. Bununla birlikte, bu oyunların girişlerinde de özel bir animasyon bizleri karşılayacak. Uncharted, Horizon: Zero Dawn, Ratchet & Clank, God of War, The Last of Us ve LittleBigPlanet karakterlerinin yer aldığı bu animasyonu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Games Industry sitesine açıklamada bulunan Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Eric Lempel, "Tüm bu muazzam oyunları nasıl tek bir marka altında birleştireceğimizi ve tüketicilerin bu markayı gördüklerinde, PlayStation bünyesinden çıkmış oyunlardan bekleyecekleri sağlam, yenilikçi, derinliği olan deneyime hazırlandıklarını anlamalarını sağlayacağımızı düşündük. Böylece PlayStation Studios'ı kurduk." yorumunda bulundu.

PlayStation Studios, PlayStation 5 ile hayata geçecek ve PlayStation 4 oyunlarında da kullanılacağı söyleniyor. Ne var ki yeni nesil konsolun çıkışından önce bizlerle buluşacak olan The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima gibi oyunlarda bu etiketi ve giriş animasyonunu göremeyeceğiz. PlayStation 5 sonrasında çıkacak olan PlayStation 4 oyunları için geçerli olacak.

Şu an için PlayStation Studios hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor ama yeni nesil konsol ile buluşacağımız zaman yaklaştıkça, yeni yeni bilgiler verilecektir.