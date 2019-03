Sony PlayStation VR, 4.2 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Japon teknoloji devi Sony, yaklaşık üç yıl önce tanıttığı PlayStation VR başlığının dünya çapında 4.2 milyon satış rakamına ulaştığını duyurdu.

Sony tarafından 2016 yılında tanıtılan PlayStation VR, oyun tutkunlarını sanal gerçeklik teknolojisi ile buluşturmuştu. PlayStation 4’ün popülaritesi sayesinde kısa zamanda kullanım alanını artıran sistem, 3 Mart 2019 itibarıyla 4.2 milyon satış rakamına ulaşarak çok önemli bir kilometre taşını tamamlandı.

PS VR’ın Oculus Rift ve HTC Vive gibi rakipleri çalışmak için güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Sony’nin sanal gerçeklik başlığı ise oldukça yaygın bir oyun konsolu olan PS4 ile çalışarak milyonlara ulaşıyor. Nitekim geçtiğimiz ocak ayında 100 milyon barajına yaklaşan PlayStation satışları, PS VR’ın neden bu kadar popüler olduğunu net bir şekilde açıklıyor.

Uluslararası araştırma firması IDC ’nin verilere göre, 2018’in dördüncü çeyreğinde 300 bin Oculus Rift satılırken, HTC Vive ise 230 bin sattı. Aynı dönemde Sony’nin sattığı PS VR sayısı ise tam 463 bin.

Sony, bir yandan bu önemli dönüm noktasını kutlarken, diğer yandan da sanal gerçeklik platformuna gelecek yeni oyunları duyurmaya devam ediyor.

Şirketin duyurduğu 25 yeni sanal gerçeklik oyunu arasında ilk PS VR oyunlarından biri olan London Heist ’ın devamı Blood & Truth, Everybody’s Golf VR, Five Nights at Freddy’s ve No Man’s Sky gibi yapımlar bulunuyor.

Bu ve daha fazla oyunun sanal gerçeklik versiyonları, önümüzdeki yaz PS VR platformuna çıkış yapacak.