Sony, PlayStation VR2'yi Gelecek Yıla Erteleyebilir

Sony'nin orijinal PlayStation VR'ı 2016'nın sonlarında çıkmıştı ve üzerinden tam 6 yıl geçti. Bugüne dek yeni VR2'nin ne zaman çıkacağı soruları belirsizliğini koruyordu ancak bugün yeni bazı söylentiler ortaya çıktı.

Bu Ocak ayında şirket nihayet VR2'yi piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu ve aradan geçen bir ay sonra ise tasarımını tanıtmıştı. Ancak Sony hiçbir zaman belirli bir lansman tarihi taahhüt etmedi, yalnızca bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hâlâ doğruluğu şüpheli olsa da tedarik zinciri danışmanlarından Ross Young, PlayStation VR2'nin gelecek yıl çıkacağını bildiriyor. Gecikmeye neyin neden olduğu net değil ancak eğer iddialar doğruysa VR2'nin piyasaya sürülmesi 2023 yılını bulacak gibi görünüyor. Keza yıl sonundaki tatil dönemini kaçırmak cihazın satışlarını da büyük ölçüde etkileyecektir.

PlayStation VR2'nin 2023 Yılına Ertelenmesi Gündemde

PSVR2, tek bir USB-C kablosu üzerinden iletişim kurarak PlayStation 5 ile çalışmak üzere tasarlanıyor. Bu kablo, 90 Hz veya 120 Hz'de 4K HDR görüntüleri aktarabilecek. Cihaz, daha geniş 110° görüş alanı (orijinal modeldeki 100° FoV'dan daha yüksek) ve 2.000 x 2.040 piksel çözünürlüğe sahip iki OLED ekran (tek bir 1.920 x 1.080 piksel panele kıyasla) sayesinde çok daha keskin bir görüntü sağlıyor. Göz takibi içinse iki IR kamera ve foveated işleme seçeneği sunar.

VR cihazların giderek popülerleştiği bir dönemde bu tarz ertelemeler firmayı kötü etkileyebilir ancak iddianın geldiği yerin kayda değer olduğunu söylemek gerek. Sony'nin yakın zamanda VR2'nin durumu ile ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

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