Sony, PS Store Davası ile Karşı Karşıya!

2019 yılından itibaren dijital oyunları yalnızca PS Store üzerinden satmaya başlayan Sony, bu konudan şikayetçi olan bir oyuncu tarafından dava edildi. Tekelcilik suçlamaları ile karşı karşıya kalan Sony, PS Store davası ile zor günler geçirecek gibi gözüküyor.

Sony PS Store Davası ile Hakim Karşısına Çıkacak!

İlk kez Bloomberg aracılığı ile paylaşılan habere göre Sony, dijital oyun satışlarını yalnızca PlayStation Store ile kısıtladığı için davalık oldu. 2019 yılında Amazon, Best Buy ve Walmart gibi üçüncü taraf perakendecilerin oyun kodu satışını engelleyen şirketin rekabeti sonlandırarak, oyunculara yüksek fiyat etiketlerini dayattırdığı iddia ediliyor.

Toplu davaya dönüşmesi beklenen süreçte şikayetçi olan kullanıcı, bazı dijital oyunların fiziksel kopyalarına nazaran yüzde 175 daha pahalıya satılabildiğini belirtti. Kullanıcıya göre bu durum, dijital oyunlarda herhangi bir rekabet durumunun olmamasından kaynaklanıyor.

Ürettiği oyun konsollarını maliyetinin altına satan şirket, oyun satışlarından ve dijital ürün satışlarından elde ettiği gelirle kar etmeyi amaçlıyor. Tabii bu süreçte PC platformuna kıyasla ciddi oranda yüksek oyun fiyatları, kullanıcıları pek de memnun etmiyor.

Bulunduğumuz aşamada şirketin bu konu hakkında bir açıklama yapmadığını söylemek isterim. Öte taraftan süreç ilerledikçe ve yeni gelişmeler mevcut oldukça sizleri haberdar edeceğiz. Bu nedenle süreçten haberdar olabilmek adına bizi takipte kalın.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, gerçekten de rekabeti baltalıyor mu ve bu dava nasıl sonuçlanabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.