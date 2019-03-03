Sony, PS Vita'nın Üretimini Resmi Olarak Durdurdu

Sony taşınabilir oyun konsolu PlayStation Vita'nın üretimini resmi olarak sonlandırdı. 15 Şubat 2012'de ABD'de piyasaya sürülen taşınabilir oyun konsolu artık üretilmeyecek.

Sony'nin üst düzey yöneticisi geçen yıl yaptığı açıklamada, cihazın tüm sürümlerinin üretimi ve nakliyesinin 2019 yılında sona ereceğini söylemişti. Sony 2013 yılında yatırımcı raporlarında bireysel platform satışlarını düzenli olarak yayınlamayı bırakmıştı, bu nedenle PS Vita'nın yedi yıllık kullanım ömrü boyunca nasıl satış yaptığı konusunda resmi bir rakam bulunmamakta.

Üçüncü tarafların yaptığı tahminlere göre PS Vita,​ 10 ila 15 milyon civarında kişiye satılmış. Sony'nin PS Vita'yı resmi olarak durdurmasının sebebinin, istenilen başarıya ulaşmadığından dolayı olduğu söyleniyor. Hatırlarsınız ki Sony, 2015 yılında kutulu oyun satışlarını da sonlandırmıştı. Pazardaki en iyi taşınabilir oyun konsolu olarak kabul edilen PS Vita, artık tozlu raflara kaldırıldı.

Günümüzde tabletlerin ve akıllı telefonların yaygınlaşmasından dolayı üretimden kaldırılan PS Vita, son yıllarda çok fazla tutulmamaktaydı. Sony tarafından ilerleyen günlerde yeni bir oyun konsolunun tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz bilinmiyor.

Sizler Sony'nin PlayStation Vita'yı üretimden kaldırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony'nin aldığı karar yerinde bir karar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!