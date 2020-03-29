Sony PS3 PlayStation 4 İle Mesajlaşamayacak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Sony, 2006 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 3 konsolunun üretimini 2017 yılında durdurma kararı vermişti. Şirketin desteğini sonlandırdığı PS3, PlayStation platformları arasında mesajlaşma işlevine veda etmek üzere.

PlayStation'ın Japonya web sitesinde yaptığı duyuruyla PS3'ün PlayStation 4 ve PlayStation Vita gibi diğer platformlarla mesajlaşma özelliği 30 Haziran 2020'den itibaren sona erecek. PS3 kullanıcıları, sadece kendi aralarında mesaj gönderip alabilecek.

Sony PS3 ayarları değişecek

Başka platformlarla mesajlaşma özelliğinin yokluğu kullanıcıları çok fazla üzmeyecek. PS3 platformunun çevrimiçi özelliklerini aktif olarak kullanan kişi sayısı oldukça az.

Şirket, son yıllarda birçok PS3 oyununun sunucularını kapatma kararı almıştı. PS3'ün diğer platformlarla iletişimini kesmek isteyen kuruluş, bir sonraki adımda kupaları kaldırma yoluna gitti.

Bu, konsolun tüm çevrimiçi işlevlerini sonlandırabilir. Ayrıca PS3'e bir darbe de PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluk özelliği ile geldi. Şirket, yeni nesil konsolun sadece PS4 oyunlarını destekleyeceğini söyledi. Sizce Sony tarafından takip edilen bu strateji doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.