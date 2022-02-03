Sony, PS4 ve PS5 Satış Rakamlarını Açıkladı: Çip Krizi Satışları Neredeyse Durdurdu

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, 3 aylık mali raporlarını paylaştı. Kasım 2020 yılında piyasaya çıkan Playstation 5 oyun konsolu, o tarihten bu yana milyonlarca kişi tarafından satın alınmış olsa da pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip krizi, PS satışlarını olumsuz yönde etkiledi. PS5 stokları dünya genelinde azalırken, çip krizi oyun konsolunun başarısını da etkiledi.

PS5 Satışları PS4’ün Altında Kaldı

Sony’nin açıkladığı rapora göre, 31 Aralık 2021 tarihine kadar PS5 17.2 milyon adet satış rakamına ulaşırken, PS4 ise 116.8 milyon adet satıldı. Pandemiden olumsuz bir şekilde etkilenen PS5 satışları, ne yazık ki PS4’ün altında kaldı. Ancak yine de 2021'in son üç ayında toplamda 3.9 milyon adet PlayStation 5 satılırken, 200 bin adet de PlayStation 4 satıldığı belirtildi.

Şirket, kazanç çağrısı toplantısında satış sayısında yaşanan bu düşüşü tedarik zincirindeki olumsuzluklara ve özellikle çip krizi nedeniyle yaşanan bileşen kıtlığına bağladı. Sony, satışlardaki düşüşün devam edeceğini tahmin ettiğini belirtti.

PlayStation 5’in, açıklanan verilere bakıldığında aslında şirketin en başarılı konsolu olması bekleniyordu. Oyun konsoluna olan kullanıcı talebi ve oyun sektörünün büyümesi de bu tahmini destekler durumdaydı. Ancak rakamlar, yaşanan pandeminin ve çip krizinin Sony gibi bir şirketi bile ne kadar derinden etkilediğini ortaya koyuyor.