Sony, PS5'in İç Tasarımında Önemli Değişikliklere Gitti

Sony, en yeni PS5 modellerinin iç tasarımını tamamen yeniledi. Gözden geçirilmiş bir PS5 modeli geçen ay Avustralya'da görünmeye başladı ve şimdi YouTuber Austin Evans, dâhili parçalara bir göz attı ve birçok değişiklik keşfetti. Sony, PS5 için yeni, daha küçük bir anakart ve farklı bir soğutma kullanıyor ve hatta SSD muhafazasını bile değiştirmiş gibi görünüyor.

Tüm bu değişiklikler konsolun ağırlığının azalmasına katkıda bulunuyor ancak PS5'in dışında belirgin başka bir değişiklik yok. Gerçek büyük değişiklik, PS5'teki güncellenmiş anakart gibi görünüyor. Yeni anakart yaklaşık iki inç küçüldü ve arkadaki ek bir ısı borusu ve daha küçük bir soğutucu sayesinde PS5'in soğutması biraz daha farklı hâle geldi.

Yenilenmiş PS5 İç Tasarımıyla Soğutma Daha İyi Durumda

PS5'te yeniden tasarlanmış bir soğutma çözümünü ilk kez görmüyoruz. Sony geçen yıl daha küçük bir soğutucu ile revize edilmiş bir model üretimine geçmişti. Bu 2022 model PS5'teki yeni anakart ve soğutucu, Evans'a göre şimdi yaklaşık 1,13 kg ağırlığında ve bu, orijinal tasarımdan yarım kg daha hafif.

Sony ayrıca bu yeni anakart tasarımıyla birçok bileşenin yerini değiştirdi ve bu, CMOS pilinin artık soğutucunun altında tamamen gizlendiği anlamına geliyor. Bu yeni PS5 tasarımında SSD kasası da değişti. Sony'nin PS5 tasarımının bu özel bölümünü neden değiştirdiği belli değil ancak Evans bunun ısı dağılımını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Tüm bu değişiklikler, PS5 için bazı önemli avantajlar sağlayabilir. Evans, bu yeni PS5 modelinin oyun sırasında yaklaşık 20-30 watt daha az güç kullandığını ve yine de aynı miktarda gürültü ve ısı çıkışı sağladığını iddia ediyor.