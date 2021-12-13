Sony, PS5 için Kapak Satmaya Başlayacak

Sony tarafından yaklaşık bir sene önce satışa sunulan PlayStation 5, o zamandan bu yana ciddi bir stok sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Yine de yeni nesil oyun konsolunu satın almayı başarabilen şanslı bir grup, cihazı kendi zevkleri ve istekleri doğrultusunda özelleştirmek istiyordu.

Bildiğiniz üzere PlayStation 5, dış kapakları çıkarılabilen bir yapıya sahip ve bu, oraya başka bir kapak takabileceğiniz anlamına geliyor. Öte taraftan Sony, üçüncü parti şirketlerin kendi kapaklarını üretmesini ve satmasını önleyebilmek için uzun savaşlar verdi. Şimdi ise Sony, PlayStation 5 için kapak satmaya başlayacağını duyurdu.

PlayStation 5 Kapakları Önümüzdeki Ay Satışa Sunulacak

Kullanıcıların olumlu bir şekilde karşıladığı açıklama şirketin resmi YouTube kanalı üzerinden yapıldı. Yeni başlayanlar için seçenekler Midnight Black (Siyah), Cosmic Red (Kırmızı), Nova Pink (Pembe), Starlight Blue (Mavi) ve Galactic Purple (Mor) ile kısıtlı.

Şirkete göre konsolun kapağını değiştirmek oldukça basit: Mevcut kapağı çıkarmanız ve yerine yenisini takmanız yeterli oluyor. Bu noktada herhangi bir aparata ya da araca ihtiyacınız olmadığını belirtilelim. Üstelik kapaklar hem standart hem de dijital versiyon için mevcut olacak.

Midnight Black ve Cosmic Red, Ocak 2022 itibarıyla başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Avustralya ve Çin dahil olmak üzere pek çok ülkede satışa sunulacak. Nova Pink, Galactic Purple ve Starlight Blue ise 2022 yılının ilk yarısı bitmeden raflarda yerini alacak. Bu arada şirketin kısa bir süre önce yeni renklerle gelen DualSense seçeneklerini duyurduğunu da hatırlatmak isteriz.

PlayStation 5'ini kendi zevklerine göre özelleştirmek isteyen kullanıcılar, bu kapakların her biri için 55 dolar tutarında ödeme yapmalılar. Bu, ülkemizdeki güncel kur seviyesi ile yaklaşık 775 TL ediyor. Tabii ki ülkemizdeki resmi fiyatı öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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