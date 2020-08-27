Sony, PS5 İçin Ön Sipariş Almaya Başladı! Hemen PS5 İçin Kaydolun

Sony, belirli müşteri sayısına kadar kendi web sitesinden PlayStation 5 için ön sipariş almaya başlıyor. Sony'e göre sınırlı sayıda PS5 konsolu ön siparişe açık olacak ve bu, PlayStation.com'a kaydolan mevcut tüketicilere sunulacak.

Sony'nin PlayStation Direct mağazası aracılığıyla ön siparişler "ilk gelene ilk hizmet" esasına göre alınacak ve kayıt yaptıranlar, seçildikleri takdirde e-posta yoluyla bilgilendirilecek. Sony'nin yayınlanan PS5 ön sipariş bilgilendirmesine göre, bu seçimler önceki PlayStation etkinliklerine dayanmakta.

Sony ayrıca PS5 ön siparişi verme davetinin konsol garantisi vermediği konusunda uyarıyor. PS5 ön siparişine seçilen kullanıcılar aşağıdakileri sipariş etmekle sınırlandırılmış durumda:

PS5 Konsolu veya PS5 Digital Edition

DualSense kablosuz kontrol

DualSense şarj istasyonu

3D kablosuz kulaklık

Uzaktan kumanda

HD Kamera

Sony, bu tatil sezonunda piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 için henüz çıkış tarihi veya fiyatı açıklamamış olsa da ön siparişin bile kısıtlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Ayrıca Sony, ABD merkezli olmayan adrese sahip tüm siparişlerin iptal edileceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir analize göre ucuz PS5 için aylarca beklemeniz gerekebilir. Kasım 2020 döneminde satışa sunulması beklenen konsolun en uygun fiyatlandırma için Ağustos 2021 olacağı düşünülüyor.