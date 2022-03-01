Sony PS5 Türkiye Fiyatı Güncellenmiş Olabilir: İşte Yeni Fiyatlar!

2020 yılının sonlarına doğru tanıtılan ve satışa sunulan Sony PlayStation 5, o zamandan bu yana ciddi stok sorunları ile sıkça gündeme geldi.

Ülkemiz bazında başlangıçta 8.299 TL fiyat etiketi ile duyurulan diskli sürüm, oyun konsollarına uygulanan ilave gümrük vergisinin düşmesi ile 7.499 TL olarak revize edilmişti. Tabii oyun konsolunun karaborsa durumu, bu fiyatlardan satın almayı başaran kullanıcıları 'şanslı' olarak tanımlamamıza neden oluyordu.

2020 yılının sonundan bu yana döviz kuru neredeyse ikiye katlanmışken, ve bazen geçmişken, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital için de bir fiyat artışı bekliyorduk. Görünüşe göre konsolun ülkemizdeki resmi fiyatı güncellendi.

PlayStation 5 (PS5) Türkiye Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Vatan Bilgisayar ve OverGame tarafından yapılan fiyat güncellemelerinden yola çıkarak PlayStation 5 Digital 9.999 TL, standart sürüm olan PlayStation 5 ise 11.999 TL olarak revize edilmiş gibi gözüküyor.

Yani yakın bir dönemde, yeni stokların da ülkemize giriş yapması ile, PS5 Dijital Sürüm için 9.999 TL, PS5 için 11.999 TL ödememiz gerekebilir.

Stoklardaki sorunların karaborsaya yansıdığını göz önüne alırsak, resmi fiyattaki artış karaborsa fiyatlarını da etkileyecektir. Bu durumda kötü bir senaryoda karaborsa fiyatlarının 20.000 TL sınırına dayandığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Fiyatları daha ayrıntılı kontrol etmek isterseniz Vatan Bilgisayar'daki diskli sürüm ve dijital sürüm için ilgili bağlantılara, OverGame'deki diskli sürüm ve dijital sürüm için ilgili bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Burada ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var çünkü PlayStation Türkiye bu konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Yine de iki önemli perakende şirketinin yaptığı bu güncellemeler, resmi fiyatlarda değişiklik olduğunun ana göstergesi niteliği taşıyor olabilir.

PlayStation Türkiye kanadından konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde, burayı güncelleyerek ayrıntıları sizlerle paylaşacağız.