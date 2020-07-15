Sony Koronavirüsü Fırsata Çeviriyor! 10 Milyon PS5 Üretilecek

Sony'nin koronavirüs yüzünden oluşan talep artışı nedeniyle beklenenden 3 milyon fazla PS5 konsolu üreteceği bildiriliyor. Üretilecek PS5 sayısının PlayStation tarihinde bir ilk olabileceği düşünülüyor.

Nikkei'nin yeni bir raporunda PlayStation 5 hakkında bazı ilginç ayrıntılar bulunuyor. Sony'nin yeni nesil konsol için sevkiyat sayısını önemli ölçüde artırdığı iddia edildi. Hatırlayacağınız üzere PS5'in ekonomik durumlardan dolayı daha az üretileceği söylenmişti ancak d urum böyle olmayacak.

PS5 Üretim Kapasitesi Yükseltiliyor!

PS5 raporunda üretim için zaman aralığı belirtilmese de, üretim siparişlerini 6 milyon adetten 9 milyon adete yükseltti. Bu birimler Sony'nin Japonya'daki robotların insan sayısından fazla olduğu yeni fabrikasında üretilecek. Ayrı bir gelişmede Bloomberg ise Sony'nin 2020 yılı sonuna kadar 10 milyon PS5 konsolu üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

Japon üretici standart PS5'e ek olarak disksiz bir PS5 sürümü de geliştiriyor. Bu iki konsolun yanı sıra PS4 ve PS4 Pro'yu üretmeye devam edileceğini de belirtmek gerekiyor.

TEKNOLOJİ PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Sızdırıldı! İşte PlayStation 5 Türkiye Fiyatı

PlayStation 5 Çıkış Tarihi

Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan PS5'in geçtiğimiz günlerde Amazon'da sızdırıldığını hatırlatalım. Henüz fiyat konusunda da tartışılan PS5'in bu yaz sezonu içerisinde satışa sunulacağı doğrulanmıştı.