Sony PS5 Yazılım Güncellemesi Oyunların Performansını Artırıyor

Sony PlayStation 5 için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi, bazı oyunların belirli senaryolar altında daha performanslı çalışabilmesine olanak sunuyor. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan CFI-1100 bu performans artışının en bariz hissedildiği model olarak öne çıkıyor.

Sony PS5 Yazılım Güncellemesi Yenilikleri Neler?

Eylül ayında yayınlanan yeni yazılım güncellemesi, oyunlarda 1 FPS ila 3 FPS arasında performans artışı sağlıyor. Bu artışın arkasında yatan değişikliğin şu anda tam olarak ne olduğunu bilmesek de, yazılımsal optimizasyonlar en mantıklı seçenek gibi gözüküyor.

PlayStation 5 modelinin ilk sürümleri, CFI-1XXX model numarası ile tanımlanıyordu. Yeni modelde ikinci basamağa yeni bir eklenti yapıldı ve model numarası CFI-11XX olarak güncellendi. Şirketin geçmişteki oyun konsolu modellerini de dikkate aldığımızda, ikinci basamağın genellikle basit değişikliklere odaklandığını görüyoruz.

Burada bildiğimiz önemli bir detay var: Yeni model daha hafif.

Şimdi, bu hafifliğin ana kaynağını açıklamak gerekecek çünkü yeni modelin daha hafif olmasının sebebi, standart modele göre daha küçük bir soğutucu ile birlikte kutudan çıkması. Burada önemli bir sorun olmadığından bahsetmek gerekiyor:

Evet, PS5 gerçekten de büyük ve ağır bir konsol ve onu biraz daha hafif hale getirmek gerçekten de faydalı olabilir. Öte taraftan soğutucudaki bu güncelleme, genel performans sıcaklığının 3 ila 4 derece artmasına neden oluyor. Muhtemelen, bu farkı oyun performansında hissetmemeniz gerekir.

Bu detayın ötesinde, yeni modelin temel hatlarında da bazı değişiklikler yapılmış olabilir. İlk nesil sürümler bazı durumlarda şirketin beklentilerini karşılamazsa, ufak düzeltmelerle ikinci bir sürüm yayınlanır. Buna karşın ek olarak nelerin yapıldığı, ya da daha kısa tabirle yapılıp yapılmadığı, hakkında herhangi bir bilgimiz yok.

Sony PlayStation 5 (PS5) Özellikleri