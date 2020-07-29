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Sony PSP Kullanıcıları için Uyarı: Cihazınız Patlayabilir!

Geçtiğimiz yılların popüler taşınabilir konsolu Sony PSP patlama tehlikesi ile karşı karşıya gibi gözüküyor. Peki kullanıcılar ne yapmalı?

Sony PSP Patlama Tehlikesi
Berk Demirci
Berk Demirci -

Bundan birkaç yıl öncesine kadar oldukça popüler olan ve günümüzde yerini Nintendo Switch'e bırakan Sony PSP modelleri pek çok kişi için nostaljik bir ürün olarak yer edinmiş durumda. Öte taraftan cihazı kullanmaya devam eden bazı kişiler de bulunuyor ve bu kişiler son zamanlarda yaşanmaya başlayan bir batarya sorunu olduğunu söylüyor.

Sony PSP Bataryası Patlıyor mu?

Geçtiğimiz günlerden bu yana pek çok PlayStation Portable kullanıcısı eski pillerin şiştiğinden ve sızdırdığından şikayet ediyor. Bu sorun ilk bakışta önemsiz gibi gözükse de uzmanlar bu durumun ciddiye alınması gerektiğini, aksi durumda cihazın bataryasının patlayabileceğini vurguluyor.

Öte taraftan sorunun hem eski hem de kullanılmamış cihazlarda yaşanabildiği ve sorundan geniş bir kullanıcı kitlesinin etkilendiği gözlemleniyor.

Eğer bir PSP kullanıcısı iseniz batarya kapağını çıkartıp şişme ya da sızdırma gibi sorunların olup olmadığını kontrol edin. Gözlemleriniz sonucunda ters giden bir şeylerin olduğunu fark ettiyseniz ve cihazınızı halen kullanmak istiyorsanız yeni bir pil sipariş etmenizde fayda var.

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Peki siz bu görüntüler ve uyarılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer bir PlayStation Portable kullanıcısı iseniz benzer bir soruna denk geldiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

ETİKETLER: sony psp sony psp

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