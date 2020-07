Sony PSP Kullanıcıları için Uyarı: Cihazınız Patlayabilir!

Bundan birkaç yıl öncesine kadar oldukça popüler olan ve günümüzde yerini Nintendo Switch'e bırakan Sony PSP modelleri pek çok kişi için nostaljik bir ürün olarak yer edinmiş durumda. Öte taraftan cihazı kullanmaya devam eden bazı kişiler de bulunuyor ve bu kişiler son zamanlarda yaşanmaya başlayan bir batarya sorunu olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz günlerden bu yana pek çok PlayStation Portable kullanıcısı eski pillerin şiştiğinden ve sızdırdığından şikayet ediyor. Bu sorun ilk bakışta önemsiz gibi gözükse de uzmanlar bu durumun ciddiye alınması gerektiğini, aksi durumda cihazın bataryasının patlayabileceğini vurguluyor.

Öte taraftan sorunun hem eski hem de kullanılmamış cihazlarda yaşanabildiği ve sorundan geniş bir kullanıcı kitlesinin etkilendiği gözlemleniyor.

I want to thank a meme for making me check on a PSP that turned out to have a bulging battery. Thanks Japanese twitter. #PSPのバッテリー pic.twitter.com/B50ecKKXDI