Sony, Samsung'a Yenildiğini Kabul Etmeye Hazırlanıyor Olabilir!

Sony mevcut durumda en başarılı ve en önemli kamera sensörü üreticilerinden birisi konumunda. Buna karşın şirketin kendi akıllı telefon modellerinde aldığı performansın, diğer markalara ait modellerin aldığı performansın gerisinde kaldığını görüyoruz. İşte tam da bu noktada bazı şaşırtıcı söylentiler ortaya atıldı.

Sony'nin İmajını Zedeleyebilir

Sony Xperia modelleri hakkında tutarlı sızıntıları ile tanınan Zackbuks, yeni bir iddiayı ortaya attı.

Sony önümüzdeki dönemlerde Xperia 2 ya da Xperia 1.1 olarak adlandırılması beklenen (biz Xperia 2 olarak adlandıracağız) yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Zackbuks tarafından ortaya atılan iddia da direkt olarak bu model ile ilgili. Buna göre Xperia 2, Galaxy S20+ ile hemen hemen aynı kamera kurulumuna sahip olacak.

Galaxy S20+, 12 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip. Ana kamera ise 12 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP telefoto lens ile destekleniyor.

Yine raporun devamına göre sensörler Sony'e değil Samsung'a ait olacak. Yine de bunu destekleyen başka herhangi bir sızıntı yok. Buna karşın bunu öğrenmek için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız gibi gözüküyor. Yeni modelin 24 Şubat 2020 tarihinde çevrim içi bir etkinlik ile tanıtılacağı iddia ediliyor.

Etkinlikte Xperia 2, Xperia 1.1 ya da Xperia 5 Plus olarak adlandırılması beklenen (evet, Sony'nin telefon isimlendirme sistemi hakkında gerçek bir tutarlılığı yok) yeni modeli görmüş olacağız. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.