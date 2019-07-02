Sony, Satın Almaya Geliştirici Stüdyo Arıyor

Sony PlayStation 4 ile konsol pazarını büyük bir farkla domine etmeye devam ediyor. Gelecek nesilde bunun PlayStation 5 ile devam ettirilebilmesi için de şirket içinde ciddi bir çalışma sürdürülüyor. Görünüşe göre Japon teknoloji devi Sony, geliştirici stüdyo satın alımını da düşünmeye başlamış.

Microsoft bildiğiniz gibi geride bıraktığımız zaman içerisinde bünyesindeki platformlar için birinci parti oyunlar geliştirmesi adına birçok önemli stüdyoyu Xbox Game Studios çatısı altında bünyesine katmıştı. Geride bıraktığımız E3 2019 fuarında da gördüğümüz gibi yazılım devi bunun meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlıyor. Ne var ki en büyük rakibi Sony aynı zaman içerisinde bu durumu sadece seyretmekle yetinmişti ama artık seyirci olmaktan çıkacakmış gibi görünüyor.

Japon yayıncı Nikkei, kısa bir süre önce SIE Başkanı Jim Ryan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında Sony olarak kendileri açısından önemli olabilecek geliştirici stüdyoları satın almayı düşündüklerini söyledi. Bunun en büyük nedeni ise Google şirketinin oyun endüstrisine giriş yapacak oluşu. Bildiğiniz gibi Amerikan menşeli şirket akışlı (streaming) oyun servisi Stadia ile endüstrideki yerini alacak. Buna bakarak Jim Ryan, içeriklerin hiç olmadığı kadar önemli hale geleceğine inanmaya başlamış.

Şu an için Japon teknoloji devinin gözüne kestirdiği ve / veya ileri düzeyde görüşmelerin gerçekleştirildiğine dair herhangi bir söylem veya rapor bulunmuyor. Olası bir durumda anlaşmaya varıldığında, halihazırdaki platforma özel oyunların arasına yenilerinin katılacağı anlamına geliyor. Kaldi ki Sony birinci parti oyunlar açısından daha da güçlenmeyi hedefliyor. Bakalım gelecek zaman içerisinde ne gibi gelişmeler yaşanacak? Gelişmeler için takipte olacağız.