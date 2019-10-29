Sony Sıradaki PlayStation Konsolları için Patent Kayıtları Yaptırdı

Yeni nesil oyun konsolların satışa sunulmalarına daha epey bir zaman var. Hatta detayları tam olarak paylaşılmış bile değil. Öte yandan, oyun konsolların gelecekleri epey tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. Genel olarak birleşilen düşünce, yeni nesil oyun konsollardan sonra bir nesil daha göreceğimiz ve sonrasında da son noktanın konulacağı yönünde ama görünen o ki Sony hiç de böyle düşünmüyor.

Yakın bir zaman önce enteresan bir gelişme yaşandı. Sony Interactive Entertainment, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 için Japonya'da patent kayda geçirdi. Bildiğiniz gibi PlayStation adının kısaltması PS ve görünüşe göre Japon teknoloji devi gelecekteki PlayStation konsolları için güvenceye alma hamlesi yapmış.

Geçmişte bu tür hamleler PS, PS2, PS3, PS4 ve son olarka da PS5 için yapılmıştı. Buradan bakarak, önümüzde daha birçok PlayStation konsolunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel kanının aksine konsollar en azından Sony ile PlayStation daha uzun bir süre bizlerle olacaklar.

Geçmişe baktığımızda, PS 1994 yılında satışa sunulmuş olmasına rağmen patenti kaydı 2000 yılında yapılmış. 2000 yılında satışa sunulan PS2 için paten kaydı 1999, 2006 yılında satışa sunulan PS3 için paten kaydı 2005, 2013 yılında satışa sunulan PS4 için paten kaydı 2006 ve önümüzdeki senenin son çeyreğinde çıkacak olan PS5 patent kaydı ise PS4 ile aynı yıl içerisinde alınmış.