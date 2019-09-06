Sony Tokyo Game Show 2019'a Götüreceği Tüm Oyunları Açıkladı

Yaklaşan Tokyo Games Show 2019 öncesi son hazırlıklar devam ediyor. E3 2019 fuarına katılım göstermeyen Sony, Chiba kentinde düzenlenecek olan fuara her sene olduğu gibi bu sene de katılımda bulunacak. Japon teknoloji devi geçtiğimiz günlerde fuar ile ilgili planlarından bahsetmişti. Bu planların arasında katılımcılara göstereceği oyunlardan birkaçı da yer alıyordu ama tamamından bahsedilmişti. Japon PlayStation günlük sayfasından yeni bir duyuru yapan Sony Interactive Entertainment Japan Asia, tam oyun listesini açıkladı.
Bu sene 12 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tokyo Game Show, Japon yayıncıların ve geliştiricilerin bünyelerinden çıkan oyunlara ve teknolojilere ağırlığın verildiği bir fuar. Sony en büyük Japon yayıncı olduğu için haliyle de ev sahibi konumunda yer alıyor. Bunun yanı sıra fuarların aranan isimleri arasında baş sırada yer aldığı için gözler de her daim üstlerinde oluyor.
İnternet sayfası üzerinden verilen detaylara bakılırsa, sunulacak olan oyunlar PlayStation 4, PlayStation VR ve PlayStation Presents Live Show olarak üçe ayrılmış. Halihazırda piyasada olanların yanı sıra çıkışı beklenen oyunlar listede yer alıyorlar.
PlayStation 4 Oyunları
- 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) – Fragman
- AI: The Somnium Files (Spike Chunsoft) – Fragman
- Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (Koei Tecmo) – Fragman
- Biped (Next Studios) – Fragman
- Borderlands 3 (Take-Two Interactive Japan) – Oynanabilir, Fragman
- Call of Duty: Modern Warfare (SIE) – Oynanabilir, Fragman
- Code Vein (Bandai Namco) – Fragman
- Concrete Genie (SIE) – Oynanabilir, Fragman
- Contra: Rogue Corps (Konami) – Fragman
- Control (Marvelous) – Fragman
- Cyberpunk 2077 (Spike Chunsoft) – Fragman
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Bandai Namco) – Fragman
- Death Stranding (SIE) – Fragman
- Destiny 2: Shadowkeep (SIE) – Fragman
- Digimon Survive (Bandai Namco) – Fragman
- Divinity: Original Sin II Definitive Edition (Spike Chunsoft) – Fragman
- Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman
- Dreams (SIE) – Fragman
- eFootball PES 2020 (Konami) – Oynanabilir, Fragman
- FIFA 20 (EA) – Oynanabilir, Fragman
- Final Fantasy VII Remake (Square Enix) – Oynanabilir, Fragman
- Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (Square Enix) – Fragman
- Fortnite (Epic Games) – Oynanabilir, Fragman
- Genshin Impact (Mihoyo) – Oynanabilir, Fragman
- Ghost Recon: Breakpoint (Ubisoft) – Fragman
- Ghost of Tsushima (SIE) – Fragman (Eski)
- Granblue Fantasy: Versus (Cygames) – Oynanabilir, Fragman
- Gungrave G.O.R.E. (Iggymob) – Fragman
- Inazuma Eleven Ares (Level-5) – Fragman
- Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate (Mages) (PlayStation Vita'da da var) – Fragman
- Little Nightmares II (Bandai Namco) – Fragman
- Marvel’s Avengers (Square Enix) – Fragman
- MediEvil (SIE) – Oynanabilir, Fragman
- Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (Capcom) – Fragman
- Monkey King: Hero is Back (SIE) – Oynanabilir, Fragman
- Monster Hunter World: Iceborne (Capcom) – Fragman
- Need for Speed: Heat (EA) – Fragman
- New Guilty Gear (Arc System Works) – Fragman
- Nioh 2 (Koei Tecmo) – Oynanabilir, Fragman
- One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman
- One-Punch Man: A Hero Nobody Knows (Bandai Namco) – Fragman
- Persona 5 Royal (Atlus) – Oynanabilir, Fragman
- Project Resistance (Capcom) – Oynanabilir, Fragman
- Project Sakura Wars (Sega) – Oynanabilir, Fragman
- ReadySet Heroes (SIE) – Oynanabilir, Fragman
- Romance of the Three Kingdoms XIV (Koei Tecmo) – Fragman
- Romancing SaGa 3 (Square Enix) (PlayStation Vita'da da var) – Fragman
- Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) – Fragman
- SD Gundam G Generation Cross Rays (Bandai Namco) – Fragman
- Shenmue III (Koch Media / Deep Silver) – Fragman
- Star Ocean: First Departure R (Square Enix) – Fragman
- Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) – Fragman
- Sword Art Online: Alicization Lycoris (Bandai Namco) – Fragman
- Tales of Arise (Bandai Namco) – Fragman
- Trials of Mana (Square Enix) – Oynanabilir, Fragman
- Watch Dogs: Legion (Ubisoft) – Fragman
- Yakuza: Like a Dragon (Sega) – Oynanabilir, Fragman
PlayStation VR Oyunları
- Concrete Genie (SIE) – Oynanabilir, Fragman
- Deemo Reborn (Unties) – Oynanabilir, Fragman
- Marvel’s Iron Man VR (SIE) – Oynanabilir, Fragman
- Hatsune Miku VR (Degica Games) – Oynanabilir, Fragman
- Sairento VR (Initiative Media) – Fragman
- Stumper (Thirteenth Floor Corporation) – Fragman
- Throw Anything (Visual Light) – Oynanabilir, Fragman
PlayStation Presents Live Show at TGS 2019 Oyunları
- Call of Duty: Modern Warfare (SIE)
- Death Stranding (SIE)
- Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco)
- Final Fantasy VII Remake (Square Enix)
- Gran Turismo Sport (SIE)
- Nioh 2 (Koei Tecmo)
- Project Resistance (Capcom)
- Yakuza: Like a Dragon (Sega)