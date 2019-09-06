Sony Tokyo Game Show 2019'a Götüreceği Tüm Oyunları Açıkladı

Yaklaşan Tokyo Games Show 2019 öncesi son hazırlıklar devam ediyor. E3 2019 fuarına katılım göstermeyen Sony, Chiba kentinde düzenlenecek olan fuara her sene olduğu gibi bu sene de katılımda bulunacak. Japon teknoloji devi geçtiğimiz günlerde fuar ile ilgili planlarından bahsetmişti. Bu planların arasında katılımcılara göstereceği oyunlardan birkaçı da yer alıyordu ama tamamından bahsedilmişti. Japon PlayStation günlük sayfasından yeni bir duyuru yapan Sony Interactive Entertainment Japan Asia, tam oyun listesini açıkladı.

Bu sene 12 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tokyo Game Show, Japon yayıncıların ve geliştiricilerin bünyelerinden çıkan oyunlara ve teknolojilere ağırlığın verildiği bir fuar. Sony en büyük Japon yayıncı olduğu için haliyle de ev sahibi konumunda yer alıyor. Bunun yanı sıra fuarların aranan isimleri arasında baş sırada yer aldığı için gözler de her daim üstlerinde oluyor.

İnternet sayfası üzerinden verilen detaylara bakılırsa, sunulacak olan oyunlar PlayStation 4, PlayStation VR ve PlayStation Presents Live Show olarak üçe ayrılmış. Halihazırda piyasada olanların yanı sıra çıkışı beklenen oyunlar listede yer alıyorlar.

PlayStation 4 Oyunları

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) – Fragman

AI: The Somnium Files (Spike Chunsoft) – Fragman

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (Koei Tecmo) – Fragman

Biped (Next Studios) – Fragman

Borderlands 3 (Take-Two Interactive Japan) – Oynanabilir, Fragman

Call of Duty: Modern Warfare (SIE) – Oynanabilir, Fragman

Code Vein (Bandai Namco) – Fragman

Concrete Genie (SIE) – Oynanabilir, Fragman

Contra: Rogue Corps (Konami) – Fragman

Control (Marvelous) – Fragman

Cyberpunk 2077 (Spike Chunsoft) – Fragman

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Bandai Namco) – Fragman

Death Stranding (SIE) – Fragman

Destiny 2: Shadowkeep (SIE) – Fragman

Digimon Survive (Bandai Namco) – Fragman

Divinity: Original Sin II Definitive Edition (Spike Chunsoft) – Fragman

Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman

Dreams (SIE) – Fragman

eFootball PES 2020 (Konami) – Oynanabilir, Fragman

FIFA 20 (EA) – Oynanabilir, Fragman

Final Fantasy VII Remake (Square Enix) – Oynanabilir, Fragman

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (Square Enix) – Fragman

Fortnite (Epic Games) – Oynanabilir, Fragman

Genshin Impact (Mihoyo) – Oynanabilir, Fragman

Ghost Recon: Breakpoint (Ubisoft) – Fragman

Ghost of Tsushima (SIE) – Fragman (Eski)

Granblue Fantasy: Versus (Cygames) – Oynanabilir, Fragman

Gungrave G.O.R.E. (Iggymob) – Fragman

Inazuma Eleven Ares (Level-5) – Fragman

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate (Mages) (PlayStation Vita'da da var) – Fragman

Little Nightmares II (Bandai Namco) – Fragman

Marvel’s Avengers (Square Enix) – Fragman

MediEvil (SIE) – Oynanabilir, Fragman

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (Capcom) – Fragman

Monkey King: Hero is Back (SIE) – Oynanabilir, Fragman

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom) – Fragman

Need for Speed: Heat (EA) – Fragman

New Guilty Gear (Arc System Works) – Fragman

Nioh 2 (Koei Tecmo) – Oynanabilir, Fragman

One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman

One-Punch Man: A Hero Nobody Knows (Bandai Namco) – Fragman

Persona 5 Royal (Atlus) – Oynanabilir, Fragman

Project Resistance (Capcom) – Oynanabilir, Fragman

Project Sakura Wars (Sega) – Oynanabilir, Fragman

ReadySet Heroes (SIE) – Oynanabilir, Fragman

Romance of the Three Kingdoms XIV (Koei Tecmo) – Fragman

Romancing SaGa 3 (Square Enix) (PlayStation Vita'da da var) – Fragman

Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) – Fragman

SD Gundam G Generation Cross Rays (Bandai Namco) – Fragman

Shenmue III (Koch Media / Deep Silver) – Fragman

Star Ocean: First Departure R (Square Enix) – Fragman

Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) – Fragman

Sword Art Online: Alicization Lycoris (Bandai Namco) – Fragman

Tales of Arise (Bandai Namco) – Fragman

Trials of Mana (Square Enix) – Oynanabilir, Fragman

Watch Dogs: Legion (Ubisoft) – Fragman

Yakuza: Like a Dragon (Sega) – Oynanabilir, Fragman

PlayStation VR Oyunları

Concrete Genie (SIE) – Oynanabilir, Fragman

Deemo Reborn (Unties) – Oynanabilir, Fragman

Marvel’s Iron Man VR (SIE) – Oynanabilir, Fragman

Hatsune Miku VR (Degica Games) – Oynanabilir, Fragman

Sairento VR (Initiative Media) – Fragman

Stumper (Thirteenth Floor Corporation) – Fragman

Throw Anything (Visual Light) – Oynanabilir, Fragman

PlayStation Presents Live Show at TGS 2019 Oyunları