Sony, Türkiye'de Telefon Satışını Durdurabilir

Bugüne kadar yayınladığı sızıntı haberlerle adından söz ettirmeyi başaran Evan Blass isimli Twitter kullanıcısı, Sony Mobile Türkiye için kötü haberi verdi. Evan Blass, yaptığı açıklamayla Sony’nin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da telefon satışlarını sonlandıracağını söyledi.

Sızıntı uzmanı olarak adlandırılan ve telefon üreticilerinden aldığı bilgileri yayınlamasıyla meşhur olan Evan Blass, birçok önemli bilgiyi resmi açıklamalardan çok önce yayınlamasıyla milyonlarca takipçi kazanmıştı. Blass’ın Twitter’dan yayınladığı son bilgiyse Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyordu.

“Türkiye, Afrika ve Orta Doğu’daki Sony Mobile hayranlarına kötü bir haberim var: Şirketin ekim ayına kadar o bölgelerdeki ofislerini ve operasyonlarını durduracağını duydum.” şeklinde açıklama yapan Evan Blass, her zaman olduğu gibi kaynağını açıklamadı.

Yayınladığı birçok bilginin doğru çıkması sebebiyle Türkiye’deki Sony kullanıcılarını bir hayli üzen Blass’ın açıklamasından sonra Sony Türkiye’den henüz resmi açıklama gelmezken, yakın zaman sonra yapılacak duyuruyla birlikte şirketin adı geçen bölgelerdeki akıbetinin açıklanacağı belirtildi.

Sony Mobile, son olarak Sony Xperia XZ2 modelini tanıtmış ve yüksek donanım özelliklerine sahip telefon, Türkiye’deki pek çok kullanıcı tarafından dört gözle beklenir olmuştu. Sony’nin çekilme kararından sonra Xpera XZ2 ve sonraki modellerin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği muallakta kaldı.

