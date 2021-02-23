Sony Ücretsiz Oyun Dağıtmaya Başlayacak

Play At Home kapsamında Sony ücretsiz oyun dağıtacağını müjdeledi. 2016 yılında çıkan Ratchet & Clank ücretsiz olarak bir ay boyunca indirilebilecek. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi dünya olarak oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. İlk olarak Wuhan (Çin) şehrinde patlak veren COVID-19 salgını, dünya genelindeki kısa sürede yayılarak bütün sektörleri vurmuş ve sayısız insanın yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Salgının ilerlemesine müdahale edebilmek amacıyla sokağa çıkma yasakları getirilmesinin yanı sıra, uzmanlar tarafından gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde sayısız uyarılar yapılmıştı.

Bu noktada uyarılara kulak verip dışarı çıkmayanların evde oyalanabilmesi için birçok mecra çeşitli kampanyalar ve ücretsiz dağıtımlar yapma yoluna başvurmuştu. Oyun sektöründe de bu yönde girişimlerde bulunulduğunu görmüştük. Ardı ardına yapılan kampanyalar ve Play At Home kapsamında ücretsiz oyun dağıtımları yapılarak. Sony Interactive Entertainment da geçtiğimiz yılın Nisan ayında oyuncuların beğenisine sunduğu Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey oyunları ile bu girişime destekte bulunmuştu. Bir yenisini ise Ratchet & Clank ile gerçekleştirecek.

Sony Ücretsiz Oyun ile Oyuncuları Sevindirecek

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve 2016 yılında PlayStation 4 için satışa sunulmuş olan Ratchet & Clank, 2 Mart 2021 Salı günü TSİ 07:00 tarihinden itibaren bir ay süreyle ücretsiz olarak indirilebilecek. 1 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 06:00 sıralarında sona erecek olan program kapsamında oyunu kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

2002 yılında çıkan oyunun yeniden yapılmış hali olan Ratchet & Clank’te, Captain Qwark’ın perspektifinden anlatıldığı hikayeye göre ana karakterimiz Ratchet, Clank ile tanışmadan önce Solana galaksisini keşfetme isteğindedir. İkili bir araya geldikten sonra, President Phyronix’in yetkili olduğu ve Captain Qwark tarafından yönetilen Galactic Rangers ekibine katılma kararı alırlar. Bundaki en büyük neden ise baş düşman konumundaki Chairman Alonzo Drek ve bilim insanı Dr. Nefarios’u galaksideki gezegenleri yok etmek amacında oluşudur.

Orijinal oyundaki hikayenin genişletilmesi ile sonradan çıkan oyunlarda görmediğimiz karakterler ve oynanış elementleri dahil edilmiş olsa da, aynı yapı ve olaylar yeniden yapımda da karşımıza çıkıyor. Ne var ki oyundaki birçok sahne, beyaz perde uyarlamasında kaldırılmıştı.