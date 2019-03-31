Sony, Üretim Merkezini Çin’den Tayland’a Taşıyor

Japon merkezli teknoloji devi Sony, Çin’deki fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor. Üretim maliyetlerini azaltmak isteyen şirket, Çin’in başkenti Pekin’deki fabrikasını Tayland’a taşıma kararı aldı.

Mobil telefon piyasasında beklediği başarıyı yakalayamayan ve rakiplerinin oldukça gerisinde kalan Sony, bu durumu değiştirmek için yeni yollar arıyor.

Her geçen gün kan kaybeden Sony, Çin’deki fabrikasını Tayland’a taşıyarak en azından maliyetleri düşürmek ve biraz daha rahatlamak istiyor.

Bir Sony sözcüsü, Sony’nin Pekin’deki fabrikasının birkaç gün içerisinde kapatılacağını ve yeni üretim merkezinin Tayland olacağını açıkladı.

Son yıllarda beklediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Sony, 2019 yılının ilk çeyreğini de büyük bir zararla kapattı. Zarar etmesine rağmen mobil platformunu satmak istemeyen şirket, pazarda yeni atılımlar yaparak durumu kendi lehine çevirmek istiyor.