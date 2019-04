Sony ve Santa Monica Studio, God of War'un Birinci Yılını Kutluyor

Önümüzdeki hafta Cumartesi günü, tarih olarak 20 Nisan 2019. Bu tarih birçok kişi için sıradan bir gün olacak olsa da biz oyuncular için oldukça özel bir gün olacak. Geçtiğimiz sene 20 Nisan’da PlayStation 4 için satışa sunulan God of War’un birinci yılı doluyor. Zaman ne kadar hızlı geçmiş, değil mi?

E3 2016 fuarında muhteşem bir sunumla duyurulmuş olan God of War, serinin önceki oyunlarına göre kamera açısı ve oynanış sistemi açısından oldukça farklı bir yapıyla karşımıza çıkmıştı. Bununla birlikte Yunan mitolojisinin geride bırakılıp, İskandinav mitolojisine geçiş yapılmış olduğunu da görmüştük. Toplamda beş sene süren geliştirilme sürecinin ardından yaptığı çıkışı ile rekorları da eline geçiren God of War, altı milyondan fazla satarak PlayStation 4 platformunun en başarılı oyunları arasında yer almayı başardı.

Önümüzdeki hafta sonu ise bu başyapıtın birinci yılı dolmuş olacak. Santa Monica Studio ve Sony bu özel günü kutlamaya hazırlanıyorlar. Santa Monica Studio Başkanı Shannon Studstill da US PlayStation Blog üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı. Yazısında "Yeni God of War’u kucakladığınız ve Santa Monica Studio’ya da yeni bir başlangıç yapmasında yardımda bulunduğunuz için kalbimizin derinliklerinden teşekkür ederiz. Bütün ekibimizden size kadar bu bizim için çok şey ifade ediyor. Artık önümüzde uzun bir yolculuk var." sözlerine yer veren Studstill, ayrıca bizler için hazırlanan güzel hediyelerden de bahsetti. Birinci yılın kutlanmasına özel olarak dinamik bir God of War teması, avatar seti ve özel bir de video hazırlanmış. Dinamik temayı şu anda indirebiliyorsunuz. Oyuna sahip olup olmamanız fark etmeksizin ücretsiz. Avatar seti ise Çarşamba günü yayında olacak.

Bu arada, bu senenin Santa Monica Studio'sunun yirminci yılı olacağını söylemeden de geçmeyelim. 1999 yılında kurulmuş olan stüdyo, bu zamana kadar başta God of War serisi olmak üzere birçok kaliteli yapımı oyun dünyasına kazandırmış ve kazandırılmasına yardımda bulunmuştu.

Son olarak geliştiricilerin de kamera karşısında oyunculara teşekkür etmelerinin yanı sıra etkileyici sanat çalışmaları, Atreus için ilk denemeler ve daha birçok şeyin ekranımıza geldiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.