Sony ve Xiaomi, Light’ın Desteğiyle Çoklu Kameralı Akıllı Telefonlar Üretecek

Light isimli bir firma 16 lense sahip bir kamera ürettiğinde, bu kadar çok kamerayı tek bir ürüne sıkıştırmak saçma gibi görünüyordu. Fakat şimdilerde Samsung Galaxy S10 gibi amiral gemisi akıllı telefonların da kamera sayılarını 3’e hatta 4’e çıkardığını görüyoruz. Çoklu kameraya sahip akıllı telefonlar her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.

Çoklu kameraya sahip akıllı telefonların birçoğunun da yolda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Light, çoklu kameraya sahip daha fazla cihaz geliştirmek amacıyla Sony ve Xiaomi ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Özellikle Sony için Light, bu kombinasyondan faydalanabilecek uygulamalar yapmak için çoklu kamera dizisini Sony'nin görüntü işleme sistemiyle birleştirmeye çalışıyor.

Light, yeni akıllı telefonlarının 4 kamera ya da daha fazlasına sahip olması için Sony’ye yardım ettiklerini belirtiyor. Xiaomi ile yaptığı iş birliği hakkında daha az detay bilinse de Light’ın, akıllı telefonlarda DSLR kalitesinde fotoğraflar elde edilebilmesi için Xiaomi ile çalışmalar yürüttüğü söyleniyor.

Ayrı ayrı basın bültenlerinde konuşan Light CEO’su Dave Grannan, iş birliği yaptıkları her iki şirketi de övmekten geri kalmadı. Grannan, Sony’yi 'Pazar lideri', Xiaomi’yi de 'En yenilikçi akıllı telefon üreticilerinden birisi' olarak nitelendirdi.

Daha önce de 5 kameralı yeni Nokia 9 için HDM Global ile birlikte çalışan Light, önümüzdeki yıllarda gelecek olan çoklu kameraya sahip akıllı telefonların geliştirilmesinde en önemli iş ortaklarından birisi olacak gibi görünüyor.