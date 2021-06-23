Sony'nin Ücretsiz Vlogger Olma Eğitimini Kaçırmayın

Sony vlogger olma eğitimi ile hem YouTube hem de çeşitli sosyal medya platformlarına video çekmek isteyenlere eğitim verecek. “Sony Vlog Academy” başlığıyla açılan yeni proje, 7'den 70'e yeni influencer adaylarına sosyal medya eğitimini kapsayacak.

Sony vlogger olma eğitimine nasıl katılırım?

Sony Türkiye, vlog dünyasına girmek isteyenlere ücretsiz eğitim olanağı sunduğu platformu “Sony Vlog Academy” projesini hayata geçirdi.

Sony, vloggerlar ve film yapımcılarına yönelik eğitim platformu Sony Vlog Academy’i duyurdu. Sony Vlog Academy sayesinde vlog dünyasına adım atmak isteyenler, vlog çekimi ve film yapımı konusunda bilgi sahibi olurken, kendilerini geliştirebilecekleri ilham verici platforma ücretsiz erişebiliyor.

Vlog Academy’nin influencer kadrosu, farklı alanlar ve farklı sosyal platformlardan; Anıl Ünlü, Gözde Mutluer, İrem Yılmaz, Kubilay Sakarya, Mert Gündoğdu, Sibil Çetinkaya, Simla Canpolat, Trail of Us ve Yolda bi’ Blog gibi profesyonel isimlerden oluşuyor.

Sony Vlog Academy Influencerları, Sony ZV-1 profesyonel vlog kameraları ile yeni başlayan gençlere çeşitli çekim tekniklerini anlatırken, kendi gelişimlerini keşfedebilecekleri ilham verici özel videolarının yanısıra vlog dünyasına dair püf noktalarını da paylaşıyor.

Tüm yıl boyunca farklı konu başlıklarından ve farklı teknikteki videolardan oluşan bu seriye Sony’nin kendi web sitesinden dileyen herkes ulaşabilecek. Sony, vloggerlar ve film yapımcılarına yönelik ücretsiz eğitim platformu Sony Vlog Academy ile vlog dünyasına yeni giriş yapan ya da girmeyi planlayan gençleri hedefliyor.

YouTuber olma kursu veriliyor

Sosyal medyaya ilişkin ilk eğitim projesi bu değil. Geçtiğimiz günlerde gelen yeni bir rapora göre Brüksel'de iş arayan kişilere YouTuber olma eğitimi verilmeye başlanacak. YouTuberlık, son zamanların en gözde meslekleri arasında yer alıyor. Söz konusu meslek, özellikle gençler arasında oldukça popüler durumda.

Yüksek takipçi sayısına sahip olan Belçikalı YouTuberlar, kurslara davet edilecek. Ünlü YouTuberlar, kurs katılımcılarına kendi tecrübelerini aktaracak. Kursun 12 hafta süreceği belirtildi. Kursu başarı ile tamamlayan kişiler bir şirkette 8 hafta boyunca staj yapacak.

Kurs yetkilileri, derslerin içeriğinde akademik ve teknik bilginin yanı sıra dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimlerin de yer alacağını belirtti. Bir kısmı yeni kurulmuş pek çok şirketin kurs katılımcılarını ilk olarak stajyer olarak işe almaya hazır olduğu ifade edildi.