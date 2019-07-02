Sony Walkman 40 Yaşına Girdi

Sony’nin ilk olarak 1 Temmuz 1979’da müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik dinleme pratiğinde köklü bir değişim yarattığı Walkman, 40. yaşını geride bıraktı.

Sony Walkman 40 Yaşında!

Gençlerin müzikle kurdukları bağın güçlenmesinde önemli rol oynayan Walkman, aradan geçen 40 yıl boyunca yüksek kalitede müziği her zaman her yere taşıma konusunda yeni tasarımlar ve teknolojiler geliştirerek bugüne ulaştı.

#Walkman40 etiketiyle yeni yaşını kutlayan ikonik marka sosyal medyada pek çok nostaljik paylaşımla gündeme geldi. Walkman’in 40 yıllık tarihindeki bazı kilometre taşlarını sizler için derledik.

1979 / TPS-L2 Kişisel müzik dinleme cihazı Walkman ’in ilk modeli TPS-L2 piyasaya sürüldü. Şirket içinden ve dışından gelen “kayıt etme özelliği olmadan bu ürünün satmayacağı” yönündeki eleştirilere karşın büyük bir başarı yakalayarak, tüm dünyada yeni bir yaşam tarzının popüler hale gelmesini sağladı.

Kişisel müzik dinleme cihazı ’in ilk modeli TPS-L2 piyasaya sürüldü. Şirket içinden ve dışından gelen “kayıt etme özelliği olmadan bu ürünün satmayacağı” yönündeki eleştirilere karşın büyük bir başarı yakalayarak, tüm dünyada yeni bir yaşam tarzının popüler hale gelmesini sağladı. 1981 / WM-2 İlk Walkman ’lere göre çok daha hafif olan WM-2’de sıra dışı bir geliştirme süreci izlendi. Mühendisler, önceden tasarım özellikleri belirlenen bu yeni Walkman’i üretmek için çalıştılar. Tasarım ve ses kalitesini öne çıkaran Walkman II büyük popülarite kazandı.

İlk ’lere göre çok daha hafif olan WM-2’de sıra dışı bir geliştirme süreci izlendi. Mühendisler, önceden tasarım özellikleri belirlenen bu yeni Walkman’i üretmek için çalıştılar. Tasarım ve ses kalitesini öne çıkaran Walkman II büyük popülarite kazandı. 1983 / WM-20 Yaklaşık olarak bir kaset boyutunda olacak şekilde geliştirilen WM-20, Walkman ’i çanta ya da cepte kolaylıkla taşınabilecek modern bir ihtiyaç haline getirdi.

Yaklaşık olarak bir kaset boyutunda olacak şekilde geliştirilen WM-20, ’i çanta ya da cepte kolaylıkla taşınabilecek modern bir ihtiyaç haline getirdi. 1984 / D-50 Dünyanın ilk taşınabilir CD player’ı, yaklaşık üst üste dört CD büyüklüğünde ve 590 gram ağırlığındaydı. Oldukça uygun bir fiyatla satışa sunulan D-50, CD satışlarının hızla yayılmasına katkıda bulundu.

Dünyanın ilk taşınabilir CD player’ı, yaklaşık üst üste dört CD büyüklüğünde ve 590 gram ağırlığındaydı. Oldukça uygun bir fiyatla satışa sunulan D-50, CD satışlarının hızla yayılmasına katkıda bulundu. 1992 / MZ-1 Dünyanın ilk MD Walkman ’i mini-disk kaydedicisi MZ-1’de kayıt, çalma, sayısal tuş takımı, atlamayı önleme teknolojisi gibi çok sayıda özellik bulunuyordu.

Dünyanın ilk MD ’i mini-disk kaydedicisi MZ-1’de kayıt, çalma, sayısal tuş takımı, atlamayı önleme teknolojisi gibi çok sayıda özellik bulunuyordu. 1999 / NW-MS7 Memory Stick Walkman NW-MS7, Magic Gate telif hakkı koruma teknolojisini destekliyordu.

Memory Stick NW-MS7, Magic Gate telif hakkı koruma teknolojisini destekliyordu. 2001 / MZ-N1 PC’den Walkman’e yüksek hızla müzik verilerinin transferi için NetMD standardını destekleyen ilk ürün olan MZ-N1, şarj edilebilir bataryasıyla standart modda 28 saatlik çalma süresine sahipti.

PC’den Walkman’e yüksek hızla müzik verilerinin transferi için NetMD standardını destekleyen ilk ürün olan MZ-N1, şarj edilebilir bataryasıyla standart modda 28 saatlik çalma süresine sahipti. 2003 / MW-MS70D 256 MB flash belleğe sahip NW-MS70D, 11 CD kapasitesinde müzik depolama imkanıyla network Walkman ’de yeni bir tarzın başlatıcısı oldu.

256 MB flash belleğe sahip NW-MS70D, 11 CD kapasitesinde müzik depolama imkanıyla network ’de yeni bir tarzın başlatıcısı oldu. 2005 / NW-A3000 Her kullanıcının farklı zevklerine uyum sağlayan Walkman A serisinin bu üyesi insanlar ve müzik arasında daha derin bağlar kurdu.

Her kullanıcının farklı zevklerine uyum sağlayan Walkman A serisinin bu üyesi insanlar ve müzik arasında daha derin bağlar kurdu. 2017 / NW-ZX300ZX Serisi’nin en yeni üyesi NW-ZX300, dengeli çıkışla birinci sınıf ses kalitesi sağlarken uzun pil ömrü, ince ve hafif tasarımıyla her yerde kullanım için ideal özellikte. Her yerde en sevilen şarkıları dinlemek için mükemmel bir yol arkadaşı olan ZX300, yüksek kaliteli ses için kurşunsuz lehim topları ile yeni lehimlenen S-Master HX dijital amplifikatörü sayesinde yüksek çözünürlüklü ses sunuyor.

Sizler Sony Walkman'ler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi Walkman modelini kullandınız? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!