Sony Xbox Game Pass Benzeri Sistem Üzerinde Çalışıyor Gibi

Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, Sony Xbox Game Pass benzeri sistem üzerinde çalışıyor. İddia ise 2007 yılında Japon teknoloji devinden ayrılan David Jaffe'den geliyor. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass servisi 2017 yılı içerisinde ilk olarak Xbox Live Gold aboneleri için, bir hafta sonrasında da bütün kullanıcılar için erişime açılmıştı. Farklı abonelik seçeneklerinin sunulduğu serviste, tek bir abonelik ile yüzden fazla oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. 2019 yılı içerisinde PC için de faaliyete geçen Xbox Game Pass, her ay eklenen oyunlar ile genişlemeye devam ederken, Ocak ayı içerisinde de on sekiz milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Şu an hem Microsoft için büyük önem arz ederken oyuncular için Xbox konsolu almak için etkin bir rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki Sony, bu servise kendi tarafında bir cevap verebilecek mi? PlayStation konsollarının geleceği hakkında cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de elbette bu oluyor. Görünüşe göre Japon teknoloji devinin bu yönde bir planı var. En azından God of War ve Twisted Metal serileri ile tanıdığımız David Jaffe tarafından söylenen bu yönde diyebiliriz.

Hatırlayacağınız üzere geçmişte SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, Xbox Game Pass servisinin PlayStation için uygun ve PlayStation Studios için sürdürülebilir olmadığını dile getirmişti. Buna sebep olarak ise geliştirme maliyetlerinin muazzam boyutlarda olması gösterilmişti. Ancak Kasım ayı içerisinde Rus haber ajansı TASS ile yapılan bir röportajda konuşan Ryan, Microsoft servisine karşı koyabilmek için ellerinde bir kozun olabileceğini dile getirmişti. PlayStation özel oyunu MLB The Show 21'in yeni Xbox Game Pass oyunlarından olması, bunun belki de ilk işareti gibi görünüyor.

Sony Xbox Game Pass Benzeri Sistem Sunacak Mı?

Diğer yandan God of War ve Twisted Metal serileri ile tanıdığımız David Jaffe, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı üzerinden yeni bir video yayınladı. Ünlü ismin Sony içerisindeki bazı kaynaklar ile irtibatta olduğunu ve Japon teknoloji devinin Xbox Game Pass benzeri bir servis üzerinde çalıştığını iddia etti. “Size söyleyebileceğim şey, bir şeyler yapıyor oldukları. Çünkü Sony’de bana bir şeyler yaptıklarını söyleyen insanlar tanıyorum. Game Pass’e bir yanıt olacak.” diyor, Jaffe. Ne var ki ünlü ismi endişelendiren şey, Jim Ryan’ın düşüncesinin Xbox Game Pass servisine doğru yanıtın PS, PS2 ve PS3 oyunlarının kupa desteği dahil emülasyon yöntemi ile oynatılması, bütün filmlerin dahil edilerek ile bir eş akış (streaming) servisi oluşturması ve bunların da PlayStation Now ile birleştirilmesinden geçiyor olması. David Jaffe bu düşüncenin son derece yanlış olduğunu düşünüyor. Ne var ki geriye uyumlu PlayStation oyunları açısından geçmişte ortaya çıkan patentin bu yönde bir çalışmanın olduğunu ortaya koymuştu, ama Sony henüz bu patent ile ilgili bir açıklamada bulunmuş değil.

Şu an için Xbox Game Pass benzeri sistem hakkında Japon teknoloji devi herhangi bir yeni açıklama yapmış değil. Yakın bir zamanda yapılıp yapılmayacağını da bilemiyoruz. Şu durumda yapabileceğimiz tek şey, beklemek ve olacakları görmek. Gelişmeleri takipte kalacağız.