Sony Xperia 1 Duyuruldu! İşte Özellikleri

Sony’nin Android tabanlı yeni amiral gemisi beklendiği gibi Sony Xperia 1 oldu. 21:9 4K HDR ekranı ile dikkatleri çeken telefon, arka tarafından üçlü kamera sistemi ile piyasaya sağlam bir giriş yaparken, senenin iddialı modellerinden biri olacağını gösterdi.

Sony Xperia 1 modelinin göze çarpan ilk özelliği 6.5 inç büyüklüğündeki, baştan başa OLED ekranı oldu. Devasa çerçevelerinden kurtulmasına karşın diğer telefon üreticilerinin aksine şeritlerden vazgeçmeyen Sony, telefonun ekranına Bravia televizyonlarda kullandığı HDR desteğini de ekledi. Oldukça uzun tasarlanan ekranını Gorilla Glass 6 ile güçlendiren üretici, gerçek bir film deneyimi sunması amaçladığı Xperia 1 modeline Dolby Atmos desteği eklemeyi de unutmadı. Sony Pictures Entertainment ile ortak çalışarak geliştirilen “çoklu boyut ses sistemi” sayesinde, daha önce görülmemiş hoparlör seviyelerine çıktığını kaydeden Japonya merkezli teknoloji devi, kullanıcıların televizyon seviyesinde detaylara erişeceklerini bildirdi.

Sony Xperia 1 modelinin ekranının yanı sıra üstünde durulması gereken bir başka özelliği ise kameraları oldu. Arka tarafından üç kamera bulunan telefonun üç kamerasının da 12MP olduğu kaydedildi. 26mm lens kullanan birincil kameranın 16mm balık gözü ve 52mm telefoto detayları sunabildiği belirtildi. Xperia 1’in değiştirilebilir lensi profesyonel kameralar seviyesinde detay çekebildiği de söylenenler arasında yerin aldı.

Xperia 1 video tarafındaysa benzer performansı göstermeye devam etti. 4K HDR çekim yapabildiği belirtilen telefonun, 21:9 24FPS görüntü kaydedebildiği söylendi. Hibrit kayıt yetenekleri ile el titremesi ve yumuşak kayıt yapabildiği ifade edilen telefon, görüntü kalitesi ise mest etti.

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci kullanan Sony Xperia 1, Gigabit LTE modem ile gelirken, 3,330mAh batarya kullanacağı, Stamina modu içereceği ve Adaptive Charhing özelliği barındıracağı dile getirildi.

Sony Xperia 1 özellikleri

Ağ Teknoloji GSM / HSPA / LTE

Çıkış Açıklanma Tarihi 2019, Şubat Çıkış Tarihi Haziran 2019

Gövde Boyutlar 167 x 72 x 8.2 mm (6.57 x 2.83 x 0.32 in) Ağırlık 180 g Temel Ön ve arkada cam (Gorilla Glass 6) & alüminyum çerçeve SIM Nano-SIM - IP65/IP68 toz ve su koruması

Ekran Tip OLED, 16M renk Boyut 6.5 inç, 98.6 cm2 Çözünürlük 1644 x 3840 pixels (~643 ppi) Koruma Corning Gorilla Glass 6 - HDR BT.2020

- Triluminos ekran

- X-Reality motoru

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie) Çip seti Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) GPU Adreno 640

Bellek Kart slotu microSD, 512GB'a kadar Dahili 64/128 GB depolama alanı, 6 GB RAM

Ana Kamera Üçlü sistem 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.6, predictive Dual Pixel PDAF, 5-axis OIS

12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", predictive Dual Pixel PDAF, 5-axis OIS

12 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/3.4" Özellikler LED flaş, panorama, HDR, göz takibi Video [email protected]/30fps, [email protected], [email protected] (5-axis gyro-EIS), [email protected], HDR

Ön Kamera Tek kamera 8 MP, f/2.0, 1/4" Özellikler HDR Video [email protected]

Ses Hoparlör Stereo hoparlör 3.5mm jak Yok - 24-bit/192kHz ses

- Dinamik titreşim

- Mikrofonda gürültü engelleyici

- Dolby Atmos ses

Batarya Çıkarılamayan Li-Ion 3300 mAh Şarj Hızlı şarj 18W (USB Power Delivery 2.0)

Qi kablosuz şarj

Diğer Sensörler Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, gyro, yakınlık, barometre, pusula, renk tayfı