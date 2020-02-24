Sony Xperia 1 II ve Xperia 10 II Özellikleri Sızdırıldı

Sony Xperia 1 II ve Xperia 10 II, YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak etkinlikte tanıtılacak. Sony’nin yeni akıllı telefonlarının özellikleri ve tasarımlarını yansıtan render görselleri tanıtım öncesinde sızdırıldı.

Sony, 2020 akıllı telefonlarını Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde tanıtacaktı ancak etkinlik coronavirüsü nedeniyle iptal edildi. Birçok firma gibi Sony de kendi özel düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonlarını tanıtacak. Xperia 1 II ve Xperia 10 II, şirketin yeni telefonları olacak. Bugün iki model de resmi olarak tanıtılmadan sızdırıldı.

Sony Xperia 1 II Özellikleri

Xperia 1 II, amiral gemisi model ve geçen yıl piyasaya sürülen Xperia 1’in halefi. Tasarımsal biraz değişikliklerin uygulandığı model, önemli yükseltmeler ve özelliklerle geliyor. 6.5 inç ekran boyutu ve 21:9 format korunuyor. Çentik veya delik yok ama hala çerçeveler mevcut. OLED ekran, 4K çözünürlüğe sahip ancak Sony, Motion Reduction adını verdiği 90Hz yenileme hızına sahip panelle aynı avantajı sağlayan bir teknoloji kullanıyor. Kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisini taşıyan Xperia 1 II, 8GB RAM ve 256GB depolama ile geliyor. Telefon dörtlü kamera sistemine sahip. Çift PD otomatik odaklamalı 12MP 16mm 1/2.6” sensöre çift PD otomatik odaklama ve OIS özellikli 12MP 24mm 1/1.7” sensör eşlik ediyor. 70mm odak uzaklığı, 1/3.4” sensör boyutu, PDAF, OIS ve 3x optik zoom özelliğine sahip üçüncü bir 12MP sensör bulunuyor. Dördüncü kamera otomatik odaklama özelliği olan 3D ToF kamera. Arka kameralar ZEISS lens kullanıyor ve Gerçek zamanlı Göz Otomatik Odaklama ve 20fps AF/AE izleme gibi özelliklere sahip. Selfie kamera ise 8MP.

Xperia 1 II, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve selefinin aksine bir kulaklık girişine sahip. Kablosuz şarj destekleyen (henüz hızını bilmiyoruz) 4000 mAh bataryadan güç alan telefon, IP65/IP68 sertifikasına da sahip. 21:9 oyun desteği, DualShock 4 doğrudan bağlantı, Elite Gaming ve Game Enchancer gibi mobil oyuncuların hoşuna gidecek özellikler de sunuyor.

Xperia 1 II, siyah ve mor renklerle satışa sunulacak.

Sony Xperia 10 II Özellikleri

Sony’nin ikinci telefonu orta sınıf Xperia 10 II. Amiral gemisi telefon gibi 5G desteğine sahip değil ancak selefi Xperia 10’dan daha fazla kamera ve daha büyük pil kapasitesi ile geliyor. Ekran, Video Görüntü Optimizasyonu özellikli 6.0 inç 21:9 FHD+ OLED panel. Ekranın üst ve altında çerçeveler var. Sony, bu modelde Snapdragon 630 işlemci yerine Snapdragon 665 işlemcisiyi kullanıyor ve cihaz 4GB RAM 128GB depolama ile geliyor. Dikey olarak hizalanmış üç arka kamerası var. PDAF özellikli 26mm 12MP sensör, 52mm 8MP sensör ve 16mm 8MP sensör mevcut. Önde 8MP selfie kamerası bulunuyor.

Xperia 10 II, kulaklık girişi, Yüksek Çözünürlüklü Ses (kablolu ve kablosuz), LDAC desteği, DSEE HX Dijital Ses Geliştirme Motoru, NFC bağlantısına sahip. 3600 mAh bataryadan güç alan telefon IP65/68 sertifikasına sahip. Telefonun parmak izi okuyucucu yanda bulunuyor.

Xperia 10 II, siyah ve beyaz renklerde çıkacak.

Sony’nin yeni akıllı telefonları Xperia 1 II ve Xperia 10 II fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin henüz bilgimiz yok.