Sony Xperia 1 IV Samsung Galaxy S22 Ultra'dan Bile Daha Pahalı Olabilir

Sony Xperia 1 IV'in çıkış fiyatının biraz tuzlu olabileceğini biliyorduk ancak paylaşılan son bilgilere göre, çıkış fiyatı beklediğimizden daha göz kamaştırıcı olabilir. Sony Xperia 1 IV Samsung Galaxy S22 Ultra'dan bile daha pahalı olacak. İşte detaylar!

Sony Xperia 1 IV Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Çin sosyal ağı Weibo'da Caybule adıyla geçen bir sızıntıya göre, Sony Xperia 1 IV 256 GB depolama için 8.999 yuan'dan (yaklaşık 1.085 £) başlayacak ve 512 GB için 9.999 yuan (kabaca1.205 £) talep edecek. Kaynak, görünüşe göre bu ayrıntıları bir web sitesinin HTML kodunda buldu ancak henüz hangi sitenin bu verilere sahip olduğu belirsizliğini koruyor. Geçmişte aynı sızdırıcı Sony cihaz fiyatlarının ayrıntılarını ortaya çıkardığı için dikkate değer olduğu düşüncesindeyim.

Her durumda, bu fiyat, 1.199 £ ile başlayan Sony Xperia 1 III'ün zaten yüksek olan fiyatına göre hafif bir artışla sonlanacak. Sony Xperia 1 III zaten aşırı pahalıydı, bu nedenle bu yıl fiyatta sadece küçük bir artış görebiliriz, ancak gerçekten ihtiyacımız olan şey bir fiyat indirimiydi. Sony Xperia 1 IV, yukarıdaki sızıntının önerdiğinden daha pahalıya da mal olabilir çünkü bazı yorumcular bu sızıntıyı şüpheli bir şekilde yorumluyorlar ve fiyatı daha da yükseltebilecek önemli ölçüde geliştirilmiş kamera söylentilerine dikkat çekiyorlar.

Durum ne olursa olsun, Sony Xperia 1 IV çok pahalı bir telefon olacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S22 Ultra muhtemelen alabileceğiniz en premium ve pahalı telefon olarak görülüyor ancak Sony Xperia 1 IV'ün onu bu noktada geride bırakması muhtemel. Samsung'un amiral gemisi 1,199,99 $ / 1,149 £'dan başlıyor, ki bu biraz gülünç bir şekilde, Xperia 1 IV'ü bırakın, Sony Xperia 1 III'ün bile yanına yaklaşamıyor.

Sony henüz Xperia 1 IV'ü resmi olarak duyurmadı, bu nedenle bir çıkış tarihimiz yok ancak şirketin cihazı Nisan veya Mayıs 2022 civarında tanıtmayı planladığını belirten birkaç söylenti var. Hiçbir resmi ayrıntı açıklanmazken, güvenilir kaynak OnLeaks, aldığı sızıntılara dayanarak tasarımın görüntülerini yayınladı. Görüntüler Hint teknoloji sitesi Giznext'te barındırılıyor ve Sony'nin önceki iki modeldeki yakışıklı estetiğe bağlı kaldığını gösteriyor.

Bu, Xperia 1 IV'ün, muhtemelen Xperia 1 III panelinin 120Hz yenileme hızına sahip OLED, 21:9 CinemaWide, 4K HDR olan 6.5 inçlik bir ekrana sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Sağ taraftaki güç düğmesi parmak izi sensörünü içerdiğinden, gömülü ekran altı parmak izi sensörü de yok. Bir ses kontrolü var ve rapor ayrıca 3,5 mm kulaklık jakının yine Xperia 1 IV'ün üst kenarında bulunacağını söylüyor. Kasanın alt kısmında bir SIM kart girişi (microSD kartları da desteklemesi gerekir) ve USB-C şarj bağlantı noktası bulunuyor.

Hemen aşağıdan cihazın olası teknik özelliklerine ulaşabilirsiniz.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemci

12/16 GB RAM

256/512 GB Depolama

5.000 mAh pil

45W kablolu şarj + kablosuz şarj

Kamera detaykarı hakkında henüz bir ayrıntı paylaşılması ancak devrim niteliğindeki değişken telefoto ve çift PD sensörüyle Xperia 1 III'ün fotoğraf ve video deneyimi o kadar iyiydi ki, Sony'nin çok fazla bir şey yapması gerekmiyor. Xperia 1 IV'in birinci sınıf fotoğrafçılık deneyimi sunmasını bekliyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.