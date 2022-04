Sony Xperia 1 IV Samsung Galaxy S22 Ultra'dan Bile Daha Pahalı Olabilir

Sony Xperia 1 IV'in çıkış fiyatının biraz tuzlu olabileceğini biliyorduk ancak paylaşılan son bilgilere göre, çıkış fiyatı beklediğimizden daha göz kamaştırıcı olabilir. Sony Xperia 1 IV Samsung Galaxy S22 Ultra'dan bile daha pahalı olacak. İşte detaylar!

Çin sosyal ağı Weibo'da Caybule adıyla geçen bir sızıntıya göre, Sony Xperia 1 IV 256 GB depolama için 8.999 yuan'dan (yaklaşık 1.085 £) başlayacak ve 512 GB için 9.999 yuan (kabaca1.205 £) talep edecek. Kaynak, görünüşe göre bu ayrıntıları bir web sitesinin HTML kodunda buldu ancak henüz hangi sitenin bu verilere sahip olduğu belirsizliğini koruyor. Geçmişte aynı sızdırıcı Sony cihaz fiyatlarının ayrıntılarını ortaya çıkardığı için dikkate değer olduğu düşüncesindeyim.

Her durumda, bu fiyat, 1.199 £ ile başlayan Sony Xperia 1 III'ün zaten yüksek olan fiyatına göre hafif bir artışla sonlanacak. Sony Xperia 1 III zaten aşırı pahalıydı, bu nedenle bu yıl fiyatta sadece küçük bir artış görebiliriz, ancak gerçekten ihtiyacımız olan şey bir fiyat indirimiydi. Sony Xperia 1 IV, yukarıdaki sızıntının önerdiğinden daha pahalıya da mal olabilir çünkü bazı yorumcular bu sızıntıyı şüpheli bir şekilde yorumluyorlar ve fiyatı daha da yükseltebilecek önemli ölçüde geliştirilmiş kamera söylentilerine dikkat çekiyorlar.

Durum ne olursa olsun, Sony Xperia 1 IV çok pahalı bir telefon olacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S22 Ultra muhtemelen alabileceğiniz en premium ve pahalı telefon olarak görülüyor ancak Sony Xperia 1 IV'ün onu bu noktada geride bırakması muhtemel. Samsung'un amiral gemisi 1,199,99 $ / 1,149 £'dan başlıyor, ki bu biraz gülünç bir şekilde, Xperia 1 IV'ü bırakın, Sony Xperia 1 III'ün bile yanına yaklaşamıyor.

