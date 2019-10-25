Sony'nin yeni akıllı telefonu Sony Xperia 1 Professional Edition tanıtıldı. Cihazın satışına 25 Ekim'de başlanılacak.

Sony, yeni modeli olan Xperia 1'ı, Mayıs ayında Mobil Dünya Kongresi 2019'da tanıtmıştı. Ancak uzmanların yorumları ve firmanın kararı ile cihaz daha da geliştirildi. Bu zamana kadar üzerine bir şeyler eklenildi ve Ekim 2019'da yenilenmiş model olarak ortaya çıktı. İşte karşınızda Sony Xperia 1 Professional Edition ve tüm özellikleri!

Xperia 1 Professional Edition Özellikleri ve Fiyatı!

Öncelikle cihazın 2019 Mayıs ayındaki haline birkaç yenilik eklendi. Bu yenilikler ekranda, kamerada, Type-C portunda ve internet bağlantısı kısmında. Sony'nin bu cihazda 21:9 en boy oranına sahip 4K çözünürlüklü OLED bir ekran kullanmış. 6.5 inçlik bu ekranda kalibrasyon ve renk anlamında özelleştirmeler uygulanmış.

Performans kanadında cihazın içerisinde Snapdragon 855 yonga seti bulunuyor. Bu işlemci 6GB RAM bellek ile destekleniyor. Depolama alanı ise 128GB olarak belirlenmiş. Android 9.0 Pie işletim sistemini kullanan cihazın, Android 10 işletim sistemi güncellemesini alması da bekleniyor.

Arka tarafta 3 adet kamera taşıyor. Bunların hepsi 12MP'lik görüntüler kayıt edebiliyor. Ancak hepinin alanı farklı. Elektriksel anlamda gücünü 3300mAh'lik bataryasından alan cihaz, 4G, USB Type-C gibi özelliklere de sahip. Cihazın fiyatı ise tam 1320 Dolar. Yani yaklaşık 7600TL.