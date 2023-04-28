Sony, Xperia 1 V Lansmanına Hazırlanıyor: İşte İlk Detaylar!

Sony, Samsung ve Xiaomi gibi diğer ana akım markalardan çok daha az sayıda telefon piyasaya sürmüş olsa da telefonları kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Xperia serisinde küçük değişikliklerle oynadıktan sonra Sony, belirli bir tasarım dili ve teknik özellik şablonunda karar kıldı ve sızıntılar, yaklaşmakta olan Xperia 1 V'le ilgili yeni detayları öne sürüyor.

Sony attığı bir tweet ile bir sonraki telefonu olan Xperia 1 V'in 11 Mayıs 2023'te dünya çapında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Etkinlik YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Lansmanı izlemek istiyorsanız aşağıdaki yayını tarihi geldiğinde kullanabilir, yine aynı yayın üzerinden hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Sony, Xperia 1 V Lansmanı

Tweet ve videoya bakıldığında ise Sony'nin sadece Xperia 1 V hakkında bir şeyler göstereceği tahmin ediliyor ancak şirket, Xperia 10 IV'ün başrolde olduğu geçen yılki etkinlikte Xperia 1 IV'ü tanıtmıştı. Dolayısıyla şirketin Apple'ın yolundan giderek Xperia 10 V'i de tanıtması mümkün.

Tasarım ve teknik özelliklere gelince, Xperia 1 V ile ilgili önceki sızıntılar ve söylentiler, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü arka kamera ünitesi, 6,5 inç ekran ve parmak izi okuyucunun telefondaki yerini alacağı dışında ekstrem bir detaya yer vermiş değil. İç kısımda Sony'nin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM kullanması ve tüm bunların 5.000 mAh pil ile beslenmesi bekleniyor. Ana kamera için beklentiler 48MP iken, selfie kamerası da dâhil olmak üzere diğer kameraların 12MP olması bekleniyor.

Peki sizin Xperia 1 V'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.