Sony Uzun Zaman Sonra Yeni Telefonuyla Karşımızda: Sony Xperia 10 V

Sony'nin uzunca bir süredir telefon sektöründe aktif değil ve yeni telefonu ile sektöre geri dönmeye hazırlanan şirkete telefonlarının genel tasarımını değiştirmediği için kimi kesim tarafından olumlu kimi kesim tarafından olumsuz eleştiri yapılıyor.

Aslında Sony'nin Xperia serisi telefonları uzunca süre tasarım açısından aynı kalmasına rağmen olumlu dönütler alan bir tasarıma sahip. Öyle ki yeni telefonda da kullanıcıların görüşleri aynı kalacak gibi görünüyor.

Sony Xperia 10 V Render Görüntüleri

Kısa süre önce yaklaşmakta olan Xperia 10 V'nin render görüntüleri ortaya çıktı ve evet, tam da bir Sony telefonunun nasıl görünmesini bekliyorsanız Xperia 10 V öyle görünüyor. Render görüntülerinden anlaşıldığı kadarı ile arka kısımda 3 lensli bir kamera kurulumu yer alırken, telefonun sağ tarafında ses düğmesi ve güç düğmesi/parmak izi okuyucu bulunuyor.

Sony telefonun üst tarafında kulaklık girişine yer vermeye devam ettiği için ses tutkunları mutlu olacak, ayrıca kavisli ekrandan nefret edenler 10 V'nin 6,1 inç düz ekranını sevecekler.

Bu görüntülerle birlikte gelen rapor, telefonun Mayıs ayı civarında tanıtılmasını bekleyebileceğimizi iddia ediyor. Peki sizin Sony'nin Xperia 10 V'den beklentileriniz neler? Düşünceleinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.