Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus, "Uygun Fiyattan" Ön Satışta!

Sony, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı yeni üst akıllı telefonları Xperia 10 ve Xperia 10 Plus, ön siparişe açıldı. Sadece Sony hayranlarını heyecanlandıran Xperia 10 ailesinin fiyatları haberimizde.

Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus Fiyatı:

Barcelona’da gerçekleşen, Tamindir olarak katıldığımız Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) Sony Xperia ailesinin yeni üyeleri tanıtıldı. Xperia 1, şirketin yeni amiral gemisi (üst sınıf) akıllı telefon modeli olurken; Xperia 10 ve Xperia 10 Plus orta seviyeye konumlandırılmış yeni modeller olarak karşımıza çıktı. Teknik özelliklerinden ziyade tasarımlarıyla konuşulan Xperia 10 serisi, bugün Amerika’da ön siparişe çıktı. Şu anda Xperia 10, 349.99 Dolar; Xperia 10 Plus 429.99 Dolar fiyat etiketiyle Amazon ve Best Buy’da satışta. 18 Mart’da da resmi olarak çıkış yapacak. Sony tarafından Amerika garantisiyle satılan cihazların ülkemize resmi olarak ne zaman geleceklerini ya da gelip gelmeyeceklerini, fiyatlarının ne olacağını bilmiyoruz.

Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus Özellikleri:

Sony’nin ince uzun hatlarıyla dikkat çeken yeni orta sınıf akıllı telefonlarından Xperia 10, 6.0" 1080p LCD ekran, Snapdragon 630 işlemci, 3GB RAM, 64GB microSD ile genişletebilir depolama, 13MP + 5MP çift arka kamera, 8MP tek selfie kamera, 2870 mAh batarya ile geliyor. Xperia 10 Plus ise; 6.5" 1080p LCD ekran, Snapdragon 636 işlemci, 4GB RAM, 64GB microSD ile artırılabilir depolama, 12MP + 8MP arka kamera, 8MP tek ön kamera ve 3000 mAh ile geliyor. Her iki cihaz da yanda parmak izi okuyucuya sahip ve Android Pie yazılımıyla geliyor.