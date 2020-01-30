Sony Xperia 1.1 Kamerası Nasıl Olacak? (MWC 2020)

Sony, 24 Şubat Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını duyuracak. Xperia 5 Plus veya Xperia 1.1, Sony’nin 2020 amiral gemisi telefonu olacak. Peki, cihaz hakkında neler biliyoruz?

Sony, Ocak ayının ikinci haftasında SonyMWC etkinliği için basın davetiyesini yollamıştı. Telefonun ismini, tasarımını, özelliklerini sır gibi saklayan şirketin etkinlikte tanıtması muhtemel Xperia 5 Plus (Xperia 1.1) telefon detaylanıyor. Sızıntılar doğru çıkarsa, yeni Xperia telefon çift ön hoparlör ve beş kameraya sahip olacak. Kamera kurulumu; 64 megapiksel ana, bir periskope kamera (optik görüntü sabitleme mevcut), iki adet 12 megapiksel modül (biri 1/1.5” sensör ve ultra geniş açılı) ve 2 megapiksel ToF şeklinde olacak. Telefon Qualcomm’un en yeni mobil platformu Snapdragon 865’den güç alacak; dolayısıyla 5G bağlantısını destekleyecek.

Sony Xperia 1.1 kamerası ve işlemcisi dışında bir bilgi yok. Sony’nin Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde cihazı resmi olarak göreceğiz ve tabii ki aynı gün sizlerle paylaşacağız.